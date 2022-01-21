События фильма разворачиваются в 1969 году в Чикаго. Домохозяйка из пригорода Джой попадает в серьезную ситуацию — она забеременела, но это несет для ее здоровья тяжелые последствия. Джой пытается получить медицинскую помощь, но государственные больницы отказывают ей, так как аборты в стране запрещены. В поисках выхода из сложившейся ситуации героиня находит организацию «Джейн», которая тайно помогает женщинам, обеспечивая им доступ к безопасным абортам.