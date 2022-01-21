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Звоните Джейн

Call Jane

IMDb6.7
20222 ч. 1 мин.драмаисторический
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Сюжет фильма:

События фильма разворачиваются в 1969 году в Чикаго. Домохозяйка из пригорода Джой попадает в серьезную ситуацию — она забеременела, но это несет для ее здоровья тяжелые последствия. Джой пытается получить медицинскую помощь, но государственные больницы отказывают ей, так как аборты в стране запрещены. В поисках выхода из сложившейся ситуации героиня находит организацию «Джейн», которая тайно помогает женщинам, обеспечивая им доступ к безопасным абортам.

Режиссер
Филлис Наджи
В ролях
Кейт Мара, Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер, Крис Мессина, Джон Магаро, Вунми Мосаку, Аида Туртурро, Ребекка Хендерсон, Кори Майкл Смит, Джеффри Кантор
Страна
США
Премьера
27 октября (РФ)
21 января (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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