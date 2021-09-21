На фабрике Blancos Básculas все должно быть в равновесии, ведь ее работники занимаются производством весов всех форм и размеров. Начальник предприятия Бланко (Хавьер Бардем) готовится к предстоящей проверке, от результатов которой будет зависеть, получит ли фабрика престижную награду. А тут, как назло, недавно уволенный сотрудник Хосе является вместе с двумя детьми, требуя вернуть ему работу. Получив отказ, он начинает кампанию по дискредитации Бланко.