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Самый лучший босс

El buen patrón

IMDb7.5
20212 ч. комедия
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Сюжет фильма:

На фабрике Blancos Básculas все должно быть в равновесии, ведь ее работники занимаются производством весов всех форм и размеров. Начальник предприятия Бланко (Хавьер Бардем) готовится к предстоящей проверке, от результатов которой будет зависеть, получит ли фабрика престижную награду. А тут, как назло, недавно уволенный сотрудник Хосе является вместе с двумя детьми, требуя вернуть ему работу. Получив отказ, он начинает кампанию по дискредитации Бланко.

Режиссер
Фернандо Леон Де Араноа
В ролях
Хавьер Бардем, Альмудена Амор, Маноло Соло, Мария де Нати, Мара Гиль, Даниэль Чаморро, Сония Альмарча, Сельсо Бугальо, Оскар де ла Фуэнте, Яэль Кеменер
Страна
Испания
Премьера
30 декабря (РФ)
21 сентября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры26
26
фотографий
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