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Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

Ladybug & Cat Noir Awakening

20231 ч. 45 мин.комедиябоевикмультфильмымюзиклприключенияфэнтези
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Сюжет фильма:

Когда Парижу угрожает зло, отпор ему дают отважные супергерои, живущие в этом городе — Леди Баг и Супер-Кот. Никто не знает, кто скрывается за их масками, но все их любят и ценят. Поэтому подростки, учащиеся в обычной школе, Маринетт Дюпен-Чен и Адриан Агрест, являющиеся на самом деле супергероями, тщательно хранят свои тайны. Но когда городу угрожают сразу два злодея, Леди Баг и Супер-Коту нужно объединить усилия и сбросить, наконец, маски!

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — полнометражный анимационный фильм по мотивам одноименного сериала.

Режиссер
Томас Астрюк
В ролях
Кристина Валенсуела, Брайс Папенбрук, Кит Силверштейн, Сабрина Вайз
Страна
США, Франция
Премьера
5 июля (Мир)
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Трейлер
Кадры2
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