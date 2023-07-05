Когда Парижу угрожает зло, отпор ему дают отважные супергерои, живущие в этом городе — Леди Баг и Супер-Кот. Никто не знает, кто скрывается за их масками, но все их любят и ценят. Поэтому подростки, учащиеся в обычной школе, Маринетт Дюпен-Чен и Адриан Агрест, являющиеся на самом деле супергероями, тщательно хранят свои тайны. Но когда городу угрожают сразу два злодея, Леди Баг и Супер-Коту нужно объединить усилия и сбросить, наконец, маски!

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — полнометражный анимационный фильм по мотивам одноименного сериала.