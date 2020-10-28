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Вдова

20201 ч. 20 мин.ужасы
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Сюжет фильма:

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса — полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.

В основе фильма «Вдова» — реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть.

Режиссер
Иван Минин
В ролях
Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Илья Агапов, Алексей Анискин, Константин Нестеренко, Олег Чугунов
Страна
Россия
Премьера
29 октября (РФ)
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Расписание в Москве
Сегодня
28.10.2020 (среда)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
28.10.2020 (среда)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлеры3
Кадры6
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