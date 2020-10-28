Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса — полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти.

В основе фильма «Вдова» — реальные события 2017 года. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой. Они верят, что встреча со Вдовой несет смерть.