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Передачи про ремонт и дизайн смотреть онлайн
Давно мечтаете о ремонте квартиры, перестройке дачи или дизайнерском интерьере дома? Тогда незамедлительно включайте шоу из нашей подборки и узнавайте главные секреты оформления домашнего пространства
1
Мальцева
Моя оценка
0
Россия
/
2018
/
1 ч. 10 мин.
/
12+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Ведущая Наталья Мальцева дает зрителям советы о том, как создавать красивые интерьеры, готовить и встречать гостей
2
Народный ремонт
Моя оценка
0
Россия
/
2020
/
40 мин.
/
16+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Молодые дизайнеры интерьера соревнуются в умении ремонтировать квартиры в условиях ограниченного времени и бюджета
3
Умный дом
Моя оценка
0
6 уже оценили
Россия
/
2017
/
30 мин.
/
12+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Секреты оформления домашнего пространства, которыми делятся звезды
4
Генеральная уборка
5.8
41
оценка
Моя оценка
0
41 уже оценил
Россия
/
2017
/
50 мин.
/
12+
реалити-шоу
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Ведущие наводят порядок в квартирах, где царит бардак, а также рассказывают, как сделать уборку дома быстро и качественно
5
Квартирный вопрос
6.5
1605
оценок
Моя оценка
0
1605 уже оценили
Россия
/
2001
/
1 ч.
/
0+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Передача, в которой известные дизайнеры, декораторы и архитекторы превращают обычные комнаты в стильные и функциональные
6
Дачный ответ
6.7
544
оценки
Моя оценка
0
544 уже оценили
Россия
/
2008
/
1 ч. 5 мин.
/
0+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Команда «Дачного ответа» переделывает загородные участки участников телешоу с помощью специалистов своего дела
7
Школа ремонта
6
630
оценок
Моя оценка
0
630 уже оценили
Россия
/
2003
/
1 ч.
/
0+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Шоу о том, как сделать качественный косметический ремонт в квартире за 72 часа
8
Личное пространство
3.7
15
оценок
Моя оценка
0
15 уже оценили
Россия
/
2014
/
45 мин.
/
12+
развлекательное
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Участник программы под руководством дизайнеров переделывает интерьер, чтобы сделать сюрприз своей второй половинке
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