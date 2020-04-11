1 Мальцева Моя оценка 0 Россия / 2018 / 1 ч. 10 мин. / 12+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Ведущая Наталья Мальцева дает зрителям советы о том, как создавать красивые интерьеры, готовить и встречать гостей

2 Народный ремонт Моя оценка 0 Россия / 2020 / 40 мин. / 16+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Молодые дизайнеры интерьера соревнуются в умении ремонтировать квартиры в условиях ограниченного времени и бюджета

3 Умный дом Моя оценка 0 6 уже оценили Россия / 2017 / 30 мин. / 12+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Секреты оформления домашнего пространства, которыми делятся звезды

4 Генеральная уборка 5.8 41

оценка Моя оценка 0 41 уже оценил Россия / 2017 / 50 мин. / 12+ реалити-шоу развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры Ведущие наводят порядок в квартирах, где царит бардак, а также рассказывают, как сделать уборку дома быстро и качественно

5 Квартирный вопрос 6.5 1605

оценок Моя оценка 0 1605 уже оценили Россия / 2001 / 1 ч. / 0+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 4 Рецензии Передача, в которой известные дизайнеры, декораторы и архитекторы превращают обычные комнаты в стильные и функциональные

6 Дачный ответ 6.7 544

оценки Моя оценка 0 544 уже оценили Россия / 2008 / 1 ч. 5 мин. / 0+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Команда «Дачного ответа» переделывает загородные участки участников телешоу с помощью специалистов своего дела

7 Школа ремонта 6 630

оценок Моя оценка 0 630 уже оценили Россия / 2003 / 1 ч. / 0+ развлекательное Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Шоу о том, как сделать качественный косметический ремонт в квартире за 72 часа