«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию 1-й сезон сериала «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building): вы можете ознакомиться с кратким содержанием серий 1-ого сезона телесериала «Убийства в одном здании» (S01, 2021), получить информацию об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.