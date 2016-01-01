Август 1941 года. Недалеко от прифронтового города высаживаются немецкие диверсанты. Неопытные курсанты военной школы собаководства, расположенной поблизости, принимают бой, во время которого получает серьезное ранение сержант школы Егорыч. Его жизнь спасает случайно оказавшаяся рядом врач Кира, следующая с дочерью к месту новой работы в соседний город. Кира вынуждена остаться с девочкой в военной школе собаководства, которая находится в лесу в нескольких десятках километров от города, до выздоровления Егорыча. Здесь она знакомиться с командиром школы Иваном Шевцовым. Он нравится Кире: надежный, немногословный, целостный, но она этого не показывает. В это время Киру начинает разыскивать Поляков — человек, давно и безуспешно влюбленный в нее. Это он, втайне от Киры, организовал ее перевод в этот город, где сам возглавляет горком партии. И где он, пользуясь своим положением, надеется добиться от Киры взаимности.
В школе собаководства конфуз: кто-то съел всю колбасу на складе. Похитителя никак не удается поймать, пока за дело не берется бывший охотник, а ныне рядовой школы Яша. Зверь отловлен: это дикая собака, похожая на волка… Охотник просит отдать ему трофей на шапку, но маленькая дочь Киры Лиза уговаривает оставить собаку в живых и тоже дрессировать. Она дает псу имя Джульбарс. Поляков старается ухаживать за Кирой через Лизу, даря той подарки и развлекая походом в городской парк культуры. Но Кира снова непреклонна. Выясняется, что Лиза — дочь Полякова. Поляков срывается и пытается овладеть Кирой силой, но Шевцов несколькими ударами ставит секретаря горкома на место. На следующий день Шевцов решается пригласить Киру в театр.
После похода в театр Кира и Шевцов понимают, что их тянет друг к другу, они проводят вместе ночь. На следующий день немецкие войска прорывают линию фронта. Город и школу собаководства экстренно пытаются эвакуировать. Поляков приезжает в школу на машине скорой помощи и предлагает Кире с Лизой поехать с ним. Кира отказывается, но Шевцов убеждает ее, что так будет безопасней для дочери. По дороге Поляков с Лизой и Кирой вместе с проходящей мимо войсковой колонной попадают под обстрел немецкой авиации. Они остаются в живых и пытаются спасти раненых, погрузив их в машину и вернувшись обратно в городской госпиталь.
Поляков с Лизой и Кирой выезжая из города попадают на немцев. Они пытаются скрыться в лесу, но те находят их. От смерти Киру, Лизу и Полякова спасает Джульбарс, который учуяв их из проезжающей мимо колонны эвакуированной школы служебного собаководства приводит за собой Шевцова с отрядом бойцов. Спасенный Поляков пытается командовать Шевцовым и приказывает ему забрать спецархив из машины скорой помощи, на которой Поляков пытался эвакуироваться. Шевцов принимает решение сжечь архив и уводить отряд по лесам и болотам. Поляков грозит ему трибуналом, но в итоге уступает, забрав с собой только особо ценные документы с данными об оставленном в тылу врага подполье. Немцы, узнав у захваченных в городе пленных о наличии этих документов и сопоставив все факты, начинают охоту за отрядом, в котором оказываются Поляков, Лиза и Кира.