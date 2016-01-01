Август 1941 года. Недалеко от прифронтового города высаживаются немецкие диверсанты. Неопытные курсанты военной школы собаководства, расположенной поблизости, принимают бой, во время которого получает серьезное ранение сержант школы Егорыч. Его жизнь спасает случайно оказавшаяся рядом врач Кира, следующая с дочерью к месту новой работы в соседний город. Кира вынуждена остаться с девочкой в военной школе собаководства, которая находится в лесу в нескольких десятках километров от города, до выздоровления Егорыча. Здесь она знакомиться с командиром школы Иваном Шевцовым. Он нравится Кире: надежный, немногословный, целостный, но она этого не показывает. В это время Киру начинает разыскивать Поляков — человек, давно и безуспешно влюбленный в нее. Это он, втайне от Киры, организовал ее перевод в этот город, где сам возглавляет горком партии. И где он, пользуясь своим положением, надеется добиться от Киры взаимности.