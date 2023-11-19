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Лучшие скандинавские сериалы современности: смотреть онлайн

От «Моста» до «Убийства» и «Лиллехамера» — полсотни загадочных, интригующих и завораживающих своим северным колоритом историй — в подборке 50 лучших скандинавских сериалов
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1
Мост
8.13689
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
3689 уже оценили
Германия, Дания, Швеция/2011/1 ч. /18+
3Трейлеры5Рецензии
Комиссары шведской и датской полиции расследуют убийства
2
Убийство
7.81431
оценка
IMDb8.4
Моя оценка
0
1431 уже оценил
Германия, Дания, Норвегия, Швеция/2007/55 мин./18+
3Трейлеры1Рецензия
Детектив Сара Лунд расследует зверское убийство
3
Лиллехаммер
7.8749
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
749 уже оценили
США, Норвегия/2011/45 мин./18+
2Трейлеры1Рецензия
Сдав своего босса федералам, герой переезжает в норвежский городок Лиллехаммер
4
Тот, кто убивает
7.1743
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
743 уже оценили
Дания/2011/45 мин./18+
5Трейлеры1Рецензия
Следователь Катрин Рис раскрывает тяжкие преступления
5
Миллениум
8.1447
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
447 уже оценили
Германия, Дания, Норвегия, Швеция/2010/1 ч. 30 мин./18+
1Трейлер
Шведский сериал по романам Стига Ларссона
6
Стыд
Стыд
8.2237
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
237 уже оценили
Норвегия/2015/30 мин./18+
3Трейлеры2Рецензии
Сериал о жизни обычных норвежских подростков
7
Прилив
Прилив
7.4337
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
337 уже оценили
Бельгия, Германия, Швеция/2016/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Студентка полицейской академии возобновляет расследование жестокого убийства, совершенного 25 лет назад
8
Каштановый человечек
7.6205
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
205 уже оценили
Дания/2021/50 мин./18+
1Трейлер
Небольшой датский городок потрясает серия жестоких убийств молодых девушек, рядом с телами которых находят фигурки из спичек и каштанов
9
Правительство
Правительство
7.1244
оценки
IMDb8.5
Моя оценка
0
244 уже оценили
Дания/2010/58 мин./18+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры
Сериал о первой женщине премьер-министре Дании
10
Пришельцы из прошлого
6.6211
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
211 уже оценили
Норвегия/2019/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
По необъяснимым причинам в современном мире начинают появляться викинги, жившие столетия назад
11
Абсолютное зло
Абсолютное зло
IMDb8.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Швеция/2023/44 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Экранизация одной из самых читаемых книг Швеции о том, как насилие порождает насилие, а любовь побеждает любое зло
12
Северная мафия
Северная мафия
IMDb7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Финляндия/2023/40 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Криминальная скандинавская драма с элементами черного юмора о борьбе за власть внутри большого семейства
13
Лихие, смелые, дерзкие
Лихие, смелые, дерзкие
IMDb8.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Норвегия/2022/21 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Пропитанная атмосферой 2000-х норвежская криминальная драма рассказывает о юном футболисте, который бросил спорт ради преступных делишек
14
Сделано в Финляндии
Сделано в Финляндии
IMDb7.6
Моя оценка
0
Финляндия/2022/50 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Сериал о превращении компании Nokiа из крохотной финской компании в лидера мирового рынка
15
Кларк
Кларк
5.518
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
18 уже оценили
Швеция/2022/50 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Биография шведского преступника Кларка Улофссона, благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром»
16
Край
Край
5.643
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Германия, Дания, Исландия, Фарерские острова/2022/43 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Журналист расследует убийство на Фарерских островах в захватывающей и мрачной скандинавской драме
17
Свет жизни
Свет жизни
6.515
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Норвегия/2022/44 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Пронзительный норвежский сериал про Эстер, которая серьезно заболела, но не перестала получать радость от жизни и дарить ее другим
18
Договорняк
Договорняк
IMDb7.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция/2022/44 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Основанное на реальных событиях драмеди о ставочной мафии в Швеции в 1990-е годы
19
Расследование
7235
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
235 уже оценили
Дания, Норвегия, Швеция/2020/45 мин./18+
1Трейлер
Датская полиция расследует исчезновение шведской журналистки в 2017 году в Копенгагене
20
Рагнарек
7.831
оценка
IMDb7.4
Моя оценка
0
31 уже оценил
Дания, Норвегия/2020/45 мин./18+
1Трейлер
Братья-подростки с матерью возвращаются в родной город и начинают борьбу с местными фабрикантами, загрязняющими фьорды
21
Соммердаль
Соммердаль
6.320
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
20 уже оценили
Дания/2020/43 мин./18+
Смотреть за 1 р.
Лучшие друзья-детективы расследуют убийства и разбираются с любовным треугольником, в котором оказались
22
Это по дружбе
Это по дружбе
IMDb8.0
Моя оценка
0
Норвегия/2020/25 мин./18+
1Трейлер
Обаятельный автомеханик Джей Ти теряет контроль над собой после того, как его бросает любимая девушка
23
Девочка, которая кричала: «Волки!»
Девочка, которая кричала: «Волки!»
IMDb7.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция/2020/59 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Социальный работник выясняет, правду ли говорит девочка, обвинившая отчима в насилии
24
Миротворец
Миротворец
IMDb7.1
Моя оценка
0
Финляндия/2020/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Политический триллер об опальном миротворце, которая берется заключить мирный договор между турками и курдами
25
Халифат
625
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
25 уже оценили
Швеция/2020/47 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Готовящаяся террористическая атака против Швеции кардинально меняет жизни совершенно разных людей
26
Топ дог
6.319
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
19 уже оценили
Швеция/2020/45 мин./18+
1Трейлер
Эмили и Тедди объединяют силы, чтобы найти важного клиента одной юридической фирмы
27
Ослепленные
Ослепленные
5.514
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
14 уже оценили
Дания, Норвегия, Великобритания, Финляндия, Швеция/2019/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Финансовый триллер про роман журналистки с женатым директором крупного банка
28
Уистинг
7.5174
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
174 уже оценили
Норвегия/2019/48 мин./18+
1Трейлер
Детектив из маленького норвежского городка расследует преступления, совершенные убийцей из США
29
Наедине
Наедине
6.633
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
33 уже оценили
Дания/2019/30 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Бьорн расследует убийство своей дочери, хотя все вокруг считают, что она покончила жизнь самоубийством
30
Святилище
6.643
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Швеция/2019/52 мин./18+
1Трейлер
Пациентка высококлассной, но пугающей клиники просит свою сестру-близнеца на несколько дней поменяться местами
31
Полярный круг
Полярный круг
6.361
оценка
IMDb6.9
Моя оценка
0
61 уже оценил
Германия, Финляндия/2018/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детектив финской полиции вместе с немецким вирусологом расследует загадочное преступление
32
Умирающий детектив
6.426
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
26 уже оценили
Дания, Финляндия, Швеция/2018/1 ч. /18+
Самый успешный детектив Швеции расследует убийство девятилетней девочки, произошедшее в 1985 году
33
Дом на земле
На своем поле
IMDb7.9
Моя оценка
0
5 уже оценили
Норвегия/2018/40 мин./18+
1Трейлер
Драматический сериал о первой женщине-тренере в истории футбольной премьер-лиги Норвегии
34
Школа медсестер
Школа медсестер
IMDb7.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
Дания/2018/40 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Уютная многосерийная драма о работе медсестер в датской больнице 50-х годов XX века
35
Дождь
6.230
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
30 уже оценили
США, Дания/2018/45 мин./18+
3Трейлеры
Постапокалиптическая драма о молодых людях, пытающихся наладить жизнь среди обломков прежнего мира
36
Что спрятано в снегу
Что спрятано в снегу
7.1126
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
126 уже оценили
Швеция/2018/42 мин./18+
1Трейлер
Опытный полицейский Питер Вендель вместе с командой полицейских-аутсайдеров пытается доказать, что знаменитый серийный убийца, много лет сидящий в тюрьме, был осужден по ошибке
37
Ребекка Мартинссон
Ребекка Мартинссон
7.448
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
48 уже оценили
Швеция/2017/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Узнав об убийстве подруги детства, успешный адвокат из Стокгольма возвращается в родной городок
38
Валькирия
6.91861
оценка
IMDb7.3
Моя оценка
0
1861 уже оценил
Норвегия/2017/45 мин./18+
1Трейлер
Доктор, который пытается вылечить смертельно больную жену, организует нелегальную клинику на заброшенной станции метро
39
Наше время пришло
6.616
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
16 уже оценили
Швеция/2017/1 ч. /18+
2Трейлеры
Драматическая история одной буржуазной семьи, переживающей удар по бизнесу, который нанесла им Вторая мировая война
40
Полуночное солнце
7.6223
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
223 уже оценили
Франция, Швеция/2016/55 мин./18+
1Трейлер
Французские и шведские полицейские вместе расследуют серию жестоких убийств
41
Код 100
7.9123
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
123 уже оценили
Германия, Швеция/2015/1 ч. /18+
1Трейлер
Преодолевая взаимную неприязнь, американский и шведский полицейские расследуют массовые убийства молодых девушек
42
Алиби
7.1108
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
108 уже оценили
Норвегия/2015/45 мин./18+
2Трейлеры
Спустя 20 лет успешный бизнесмен возвращается в родной городок, жители которого считают его виновным в убийстве
43
Третий глаз
Третий глаз
722
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
22 уже оценили
Норвегия/2014/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Криминальная драма о полицейском, у которого пропала маленькая дочь
44
Наследие
Наследие
7.273
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
73 уже оценили
Дания/2014/55 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Датская телевизионная драма о жизни одной семьи
45
Очевидец
6.9363
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
363 уже оценили
Норвегия/2014/1 ч. /18+
1Трейлер
Подростки становятся свидетелями жестокого убийства
46
Дикте Свендсен
7.4115
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
115 уже оценили
Дания/2013/50 мин./18+
1Трейлер
Журналистка вместе с детективами расследует смерть девушки из Восточной Европы
47
Адский фьорд
6.5149
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
149 уже оценили
Норвегия/2012/30 мин./18+
2Трейлеры
Столичного полицейского отправляют в далекий северный городок с загадочной тайной
48
1790 год
7.6150
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
150 уже оценили
Швеция/2011/1 ч. /18+
1Трейлер
Шведский Шерлок Холмс раскрывает запутанные преступления в Стокгольме XVIII века
49
Убийства на Сандхамне
Убийства на Сандхамне
7.6270
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
270 уже оценили
Швеция/2010/45 мин./18+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Шведский детективный сериал по романам Вивеки Стенс
50
Королевство
Королевство
7332
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
332 уже оценили
Германия, Дания, Франция, Швеция/1994/1 ч. 10 мин./18+
Смотреть за 1 р.
6Трейлеры
В больнице наблюдаются загадочные, паранормальные явления
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