Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
VK Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
30 фильмов
Рассмеши меня: 30 новых комедий, которые поднимут вам настроение
20 фильмов
Поколение зумеров: 20 актуальных российских фильмов о взрослении
50 фильмов
Доступны онлайн: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
20 фильмов
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок ноября
50 фильмов
На вырост: 50 потрясающих мультфильмов не только для детей
10 сериалов
По горячим следам: 10 новых интригующих российских детективных сериалов
20 сериалов
Наедине: 20 согревающих сериалов для вечера вдвоем
10 сериалов
Отменяем плохую погоду: 10 сериалов-новинок осени для запойного просмотра
20 сериалов
Что будем смотреть: 20 главных сериалов осени 2023
15 сериалов
Новенькие: отличные российские сериалы с молодыми актерами
Кино Mail.ru
Подборки
Лучшие скандинавские сериалы современности: смотреть онлайн
От «Моста» до «Убийства» и «Лиллехамера» — полсотни загадочных, интригующих и завораживающих своим северным колоритом историй — в подборке 50 лучших скандинавских сериалов
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все сериалы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
Мост
8.1
3689
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
3689 уже оценили
Германия
,
Дания
,
Швеция
/
2011
/
1 ч.
/
18+
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
5
Рецензии
Комиссары шведской и датской полиции расследуют убийства
2
Убийство
7.8
1431
оценка
IMDb
8.4
Моя оценка
0
1431 уже оценил
Германия
,
Дания
,
Норвегия
,
Швеция
/
2007
/
55 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Детектив Сара Лунд расследует зверское убийство
3
Лиллехаммер
7.8
749
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
749 уже оценили
США
,
Норвегия
/
2011
/
45 мин.
/
18+
драма
комедия
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Сдав своего босса федералам, герой переезжает в норвежский городок Лиллехаммер
4
Тот, кто убивает
7.1
743
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
743 уже оценили
Дания
/
2011
/
45 мин.
/
18+
боевик
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
1
Рецензия
Следователь Катрин Рис раскрывает тяжкие преступления
5
Миллениум
8.1
447
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
447 уже оценили
Германия
,
Дания
,
Норвегия
,
Швеция
/
2010
/
1 ч. 30 мин.
/
18+
боевик
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Шведский сериал по романам Стига Ларссона
6
Стыд
8.2
237
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
237 уже оценили
Норвегия
/
2015
/
30 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Сериал о жизни обычных норвежских подростков
7
Прилив
7.4
337
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
337 уже оценили
Бельгия
,
Германия
,
Швеция
/
2016
/
45 мин.
/
18+
триллер
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Студентка полицейской академии возобновляет расследование жестокого убийства, совершенного 25 лет назад
8
Каштановый человечек
7.6
205
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
205 уже оценили
Дания
/
2021
/
50 мин.
/
18+
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Небольшой датский городок потрясает серия жестоких убийств молодых девушек, рядом с телами которых находят фигурки из спичек и каштанов
9
Правительство
7.1
244
оценки
IMDb
8.5
Моя оценка
0
244 уже оценили
Дания
/
2010
/
58 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Сериал о первой женщине премьер-министре Дании
10
Пришельцы из прошлого
6.6
211
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
211 уже оценили
Норвегия
/
2019
/
45 мин.
/
18+
драма
фантастика
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
По необъяснимым причинам в современном мире начинают появляться викинги, жившие столетия назад
11
Абсолютное зло
IMDb
8.0
Моя оценка
0
2 уже оценили
Швеция
/
2023
/
44 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Экранизация одной из самых читаемых книг Швеции о том, как насилие порождает насилие, а любовь побеждает любое зло
12
Северная мафия
IMDb
7.2
Моя оценка
0
4 уже оценили
Финляндия
/
2023
/
40 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальная скандинавская драма с элементами черного юмора о борьбе за власть внутри большого семейства
13
Лихие, смелые, дерзкие
IMDb
8.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Норвегия
/
2022
/
21 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пропитанная атмосферой 2000-х норвежская криминальная драма рассказывает о юном футболисте, который бросил спорт ради преступных делишек
14
Сделано в Финляндии
IMDb
7.6
Моя оценка
0
Финляндия
/
2022
/
50 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сериал о превращении компании Nokiа из крохотной финской компании в лидера мирового рынка
15
Кларк
5.5
18
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
18 уже оценили
Швеция
/
2022
/
50 мин.
/
18+
драма
комедия
боевик
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Биография шведского преступника Кларка Улофссона, благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром»
16
Край
5.6
43
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Германия
,
Дания
,
Исландия
,
Фарерские острова
/
2022
/
43 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Журналист расследует убийство на Фарерских островах в захватывающей и мрачной скандинавской драме
17
Свет жизни
6.5
15
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
15 уже оценили
Норвегия
/
2022
/
44 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пронзительный норвежский сериал про Эстер, которая серьезно заболела, но не перестала получать радость от жизни и дарить ее другим
18
Договорняк
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Швеция
/
2022
/
44 мин.
/
18+
драма
спорт
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Основанное на реальных событиях драмеди о ставочной мафии в Швеции в 1990-е годы
19
Расследование
7
235
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
235 уже оценили
Дания
,
Норвегия
,
Швеция
/
2020
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Датская полиция расследует исчезновение шведской журналистки в 2017 году в Копенгагене
20
Рагнарек
7.8
31
оценка
IMDb
7.4
Моя оценка
0
31 уже оценил
Дания
,
Норвегия
/
2020
/
45 мин.
/
18+
драма
фэнтези
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Братья-подростки с матерью возвращаются в родной город и начинают борьбу с местными фабрикантами, загрязняющими фьорды
21
Соммердаль
6.3
20
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
20 уже оценили
Дания
/
2020
/
43 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Лучшие друзья-детективы расследуют убийства и разбираются с любовным треугольником, в котором оказались
22
Это по дружбе
IMDb
8.0
Моя оценка
0
Норвегия
/
2020
/
25 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Обаятельный автомеханик Джей Ти теряет контроль над собой после того, как его бросает любимая девушка
23
Девочка, которая кричала: «Волки!»
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
Дания
,
Исландия
,
Норвегия
,
Финляндия
,
Швеция
/
2020
/
59 мин.
/
18+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Социальный работник выясняет, правду ли говорит девочка, обвинившая отчима в насилии
24
Миротворец
IMDb
7.1
Моя оценка
0
Финляндия
/
2020
/
45 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Политический триллер об опальном миротворце, которая берется заключить мирный договор между турками и курдами
25
Халифат
6
25
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
25 уже оценили
Швеция
/
2020
/
47 мин.
/
18+
драма
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Готовящаяся террористическая атака против Швеции кардинально меняет жизни совершенно разных людей
26
Топ дог
6.3
19
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
19 уже оценили
Швеция
/
2020
/
45 мин.
/
18+
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Эмили и Тедди объединяют силы, чтобы найти важного клиента одной юридической фирмы
27
Ослепленные
5.5
14
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
14 уже оценили
Дания
,
Норвегия
,
Великобритания
,
Финляндия
,
Швеция
/
2019
/
45 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Финансовый триллер про роман журналистки с женатым директором крупного банка
28
Уистинг
7.5
174
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
174 уже оценили
Норвегия
/
2019
/
48 мин.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детектив из маленького норвежского городка расследует преступления, совершенные убийцей из США
29
Наедине
6.6
33
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
33 уже оценили
Дания
/
2019
/
30 мин.
/
18+
драма
криминал
мистика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Бьорн расследует убийство своей дочери, хотя все вокруг считают, что она покончила жизнь самоубийством
30
Святилище
6.6
43
оценки
IMDb
6.7
Моя оценка
0
43 уже оценили
Швеция
/
2019
/
52 мин.
/
18+
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пациентка высококлассной, но пугающей клиники просит свою сестру-близнеца на несколько дней поменяться местами
31
Полярный круг
6.3
61
оценка
IMDb
6.9
Моя оценка
0
61 уже оценил
Германия
,
Финляндия
/
2018
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детектив финской полиции вместе с немецким вирусологом расследует загадочное преступление
32
Умирающий детектив
6.4
26
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
26 уже оценили
Дания
,
Финляндия
,
Швеция
/
2018
/
1 ч.
/
18+
драма
триллер
детектив
Хочу посмотреть
Самый успешный детектив Швеции расследует убийство девятилетней девочки, произошедшее в 1985 году
33
На своем поле
IMDb
7.9
Моя оценка
0
5 уже оценили
Норвегия
/
2018
/
40 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Драматический сериал о первой женщине-тренере в истории футбольной премьер-лиги Норвегии
34
Школа медсестер
IMDb
7.5
Моя оценка
0
1 уже оценил
Дания
/
2018
/
40 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Уютная многосерийная драма о работе медсестер в датской больнице 50-х годов XX века
35
Дождь
6.2
30
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
30 уже оценили
США
,
Дания
/
2018
/
45 мин.
/
18+
драма
фантастика
триллер
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Постапокалиптическая драма о молодых людях, пытающихся наладить жизнь среди обломков прежнего мира
36
Что спрятано в снегу
7.1
126
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
126 уже оценили
Швеция
/
2018
/
42 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Опытный полицейский Питер Вендель вместе с командой полицейских-аутсайдеров пытается доказать, что знаменитый серийный убийца, много лет сидящий в тюрьме, был осужден по ошибке
37
Ребекка Мартинссон
7.4
48
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
48 уже оценили
Швеция
/
2017
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Узнав об убийстве подруги детства, успешный адвокат из Стокгольма возвращается в родной городок
38
Валькирия
6.9
1861
оценка
IMDb
7.3
Моя оценка
0
1861 уже оценил
Норвегия
/
2017
/
45 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Доктор, который пытается вылечить смертельно больную жену, организует нелегальную клинику на заброшенной станции метро
39
Наше время пришло
6.6
16
оценок
IMDb
8.2
Моя оценка
0
16 уже оценили
Швеция
/
2017
/
1 ч.
/
18+
драма
мелодрама
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Драматическая история одной буржуазной семьи, переживающей удар по бизнесу, который нанесла им Вторая мировая война
40
Полуночное солнце
7.6
223
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
223 уже оценили
Франция
,
Швеция
/
2016
/
55 мин.
/
18+
триллер
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Французские и шведские полицейские вместе расследуют серию жестоких убийств
41
Код 100
7.9
123
оценки
IMDb
7.2
Моя оценка
0
123 уже оценили
Германия
,
Швеция
/
2015
/
1 ч.
/
18+
криминал
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Преодолевая взаимную неприязнь, американский и шведский полицейские расследуют массовые убийства молодых девушек
42
Алиби
7.1
108
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
108 уже оценили
Норвегия
/
2015
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Спустя 20 лет успешный бизнесмен возвращается в родной городок, жители которого считают его виновным в убийстве
43
Третий глаз
7
22
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
22 уже оценили
Норвегия
/
2014
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Криминальная драма о полицейском, у которого пропала маленькая дочь
44
Наследие
7.2
73
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
73 уже оценили
Дания
/
2014
/
55 мин.
/
18+
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Датская телевизионная драма о жизни одной семьи
45
Очевидец
6.9
363
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
363 уже оценили
Норвегия
/
2014
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Подростки становятся свидетелями жестокого убийства
46
Дикте Свендсен
7.4
115
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
115 уже оценили
Дания
/
2013
/
50 мин.
/
18+
драма
криминал
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Журналистка вместе с детективами расследует смерть девушки из Восточной Европы
47
Адский фьорд
6.5
149
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
149 уже оценили
Норвегия
/
2012
/
30 мин.
/
18+
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Столичного полицейского отправляют в далекий северный городок с загадочной тайной
48
1790 год
7.6
150
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
150 уже оценили
Швеция
/
2011
/
1 ч.
/
18+
драма
криминал
исторический
детектив
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Шведский Шерлок Холмс раскрывает запутанные преступления в Стокгольме XVIII века
49
Убийства на Сандхамне
7.6
270
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
270 уже оценили
Швеция
/
2010
/
45 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Шведский детективный сериал по романам Вивеки Стенс
50
Королевство
7
332
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
332 уже оценили
Германия
,
Дания
,
Франция
,
Швеция
/
1994
/
1 ч. 10 мин.
/
18+
драма
фэнтези
комедия
ужасы
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
6
Трейлеры
В больнице наблюдаются загадочные, паранормальные явления
Другие подборки
35 фильмов
Депп — король, Портман — первая леди: 35 фильмов-биографий со звездами
30 фильмов
Рассмеши меня: 30 новых комедий, которые поднимут вам настроение
10 сериалов
По горячим следам: 10 новых интригующих российских детективных сериалов
20 фильмов
Поколение зумеров: 20 актуальных российских фильмов о взрослении
50 фильмов
Доступны онлайн: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
20 фильмов
Что смотреть в кино: 20 фильмов-новинок ноября
50 фильмов
На вырост: 50 потрясающих мультфильмов не только для детей
60 фильмов
Депп в шоколаде, Робертс в пледе: 60 уютных фильмов для дождливой осени
20 сериалов
Наедине: 20 согревающих сериалов для вечера вдвоем
13 фильмов
Настоящий ужас? 13 хорроров, вдохновленных реальными историями
Новые трейлеры
Триггер. Фильм
Трейлер
Артур — ты король
Дублированный трейлер
Что, если?..
Трейлер (2 сезон, англ.)
Моя жена – киллер
Дублированный трейлер
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Мадам Паутина
Трейлер (англ.)
Стальная хватка
Дублированный трейлер
Цербер
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Редакция
О технологиях рекомендаций
Условия использования материалов
Помощь
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674812" data-id="674812" data-brandsafety="0"></div>