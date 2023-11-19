11 Абсолютное зло IMDb8.0 Моя оценка 0 2 уже оценили Швеция / 2023 / 44 мин. / 18+ драма Смотреть за 1 р. Хочу посмотреть 1 Трейлер Экранизация одной из самых читаемых книг Швеции о том, как насилие порождает насилие, а любовь побеждает любое зло

15 Кларк 5.5 18

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 18 уже оценили Швеция / 2022 / 50 мин. / 18+ драма комедия боевик криминал триллер детектив Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Биография шведского преступника Кларка Улофссона, благодаря которому появился термин «стокгольмский синдром»

17 Свет жизни 6.5 15

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 15 уже оценили Норвегия / 2022 / 44 мин. / 18+ драма Смотреть за 1 р. Хочу посмотреть 1 Трейлер Пронзительный норвежский сериал про Эстер, которая серьезно заболела, но не перестала получать радость от жизни и дарить ее другим

18 Договорняк IMDb7.3 Моя оценка 0 1 уже оценил Швеция / 2022 / 44 мин. / 18+ драма спорт Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Основанное на реальных событиях драмеди о ставочной мафии в Швеции в 1990-е годы

19 Расследование 7 235

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 235 уже оценили Дания, Норвегия, Швеция / 2020 / 45 мин. / 18+ драма криминал детектив Хочу посмотреть 1 Трейлер Датская полиция расследует исчезновение шведской журналистки в 2017 году в Копенгагене