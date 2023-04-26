Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
VK Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
25 фильмов
25 новых проникновенных фильмов, которые вызовут много эмоций
20 фильмов
Максимальный экстрим: 20 фильмов, захватывающих дух и повышающих адреналин
100 фильмов
От «Бэтмена» до «Аватара 2»: топ-100 лучших фильмов 2022 года
15 фильмов
Что смотреть в кино: 15 главных фильмов-новинок апреля
55 фильмов
Юмор по-русски: топ-55 действительно смешных российских комедий
15 сериалов
Ложь, манипуляции, интриги: 15 любопытных психологических сериалов-триллеров
46 сериалов
Вчера, сегодня, завтра: лучшие сериалы о путешествиях во времени
26 сериалов
Наследники и содержанки: сериалы про изнанку красивой жизни
40 сериалов
От Капоне до Сопрано: лучшие сериалы про мафию и гангстеров
30 сериалов
Без Шерлока и Пуаро: детективные сериалы, которые вы еще не видели
Кино Mail.ru
Подборки
Остросюжетные криминальные сериалы, похожие на «Невский»: смотреть онлайн
Для поклонников хитового детектива «Невский» с Антоном Васильевым — двадцатка не менее захватывающих криминальных сериалов, которые доступны онлайн
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все сериалы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
Невский
7.8
2444
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
2444 уже оценили
Россия
/
2016
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
10
Рецензии
Капитана полиции переводят в центральное подразделение Северной столицы, но служба в элитном отделе оказывается не такой уж и простой...
2
Налет
6.9
1265
оценок
IMDb
6.0
Моя оценка
0
1265 уже оценили
Россия
/
2017
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
8
Рецензии
Четверо друзей-полицейских восстанавливают справедливость и мстят за смерть своего друга
3
Хрустальный
7.6
6958
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
6958 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
9
Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
4
Возмездие
6.7
1019
оценок
Моя оценка
0
1019 уже оценили
Россия
/
2019
/
45 мин.
/
16+
драма
боевик
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима
5
Ворона
7.5
631
оценка
IMDb
6.8
Моя оценка
0
631 уже оценил
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
криминал
триллер
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Елизавета Боярская в роли следователя с творческим подходом к расследованиям
6
Рикошет
6.9
492
оценки
IMDb
7.3
Моя оценка
0
492 уже оценили
Россия
/
2020
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Через 20 лет после своих «похорон» бывший бандит возвращается в родной город и начинает борьбу с преступностью
7
Балканский ветер
8.3
104
оценки
Моя оценка
0
104 уже оценили
Россия
,
Сербия
/
2023
/
16+
боевик
криминал
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Наркобарон Петар Мараш оказывается в центре конфликта вокруг строительства газопровода на территории Сербии
8
Аутсайдер
7.9
122
оценки
Моя оценка
0
122 уже оценили
Россия
/
2023
/
50 мин.
/
16+
боевик
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После уголовного преследования подполковник полиции становится начальником «бумажного отдела», разбирающего давно заброшенные дела
9
Зверобой
7
628
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
628 уже оценили
Россия
/
2022
/
45 мин.
/
18+
драма
криминал
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
После убийства педофила, оказавшегося известным человеком, следователя Олега Хлебникова высылают в город Вахту, где он ведет новое расследование
10
Тверская
7.6
193
оценки
Моя оценка
0
193 уже оценили
Россия
/
2022
/
50 мин.
/
16+
драма
боевик
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Детективный сериал о майоре МВД, который ведет двойную жизнь и находится по обе стороны закона
11
Киллер
7
139
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
139 уже оценили
Россия
/
2022
/
51 мин.
/
18+
драма
боевик
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бывший полицейский становится киллером, но теряет память и получает шанс начать новую жизнь
12
Акула
6.2
66
оценок
Моя оценка
0
66 уже оценили
Россия
/
2022
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
триллер
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Начальник УгРо вместе с заместителем оказывается втянут в криминальные разборки
13
Призрак
6.8
316
оценок
Моя оценка
0
316 уже оценили
Россия
/
2021
/
16+
боевик
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Потерявший память киллер должен за 48 часов вспомнить, кто он, остановить бывших заказчиков и спасти беременную девушку, с которой он оказывается связан
14
Сержант
6.5
121
оценка
Моя оценка
0
121 уже оценил
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
18+
драма
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Угрюмый и молчаливый спецназовец пытается завязать с прошлой жизнью, но случайно становится свидетелем убийства
15
Крепкие орешки
5.4
68
оценок
Моя оценка
0
68 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Двое оперуполномоченных одной из районных управ города вынуждены работать вместе, несмотря на абсолютно противоположные взгляды на жизнь
16
Черная лестница
6.7
201
оценка
Моя оценка
0
201 уже оценил
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Уволенный со службы оперативник Вадим Тельцов решает открыть собственное детективное агентство и берет в напарники одного нового знакомого
17
Тень за спиной
7.6
223
оценки
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Столичный следователь прибывает в небольшой провинциальный городок для расследования серийных убийств
18
Условный мент
6.6
255
оценок
Моя оценка
0
255 уже оценили
Россия
/
2019
/
40 мин.
/
16+
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бывший полицейский Дмитрий Рыжов, отсидевший в тюрьме по ложному обвинению, пытается доказать свою невиновность
19
Икра
6.8
450
оценок
Моя оценка
0
450 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
4
Рецензии
Принципиальный следователь пытается разобраться в причинах гибели своего друга, а также в преступных схемах рыбной мафии
20
Четвертая смена
6.1
85
оценок
Моя оценка
0
85 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
боевик
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Алексей Чадов в роли полицейского, который помогает учителю из Китая найти пропавшую дочь
21
Свои
5.5
163
оценки
Моя оценка
0
163 уже оценили
Россия
/
2017
/
40 мин.
/
16+
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
11
Рецензии
Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и экстрасенс объединяются, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки
Другие подборки
25 фильмов
25 новых проникновенных фильмов, которые вызовут много эмоций
15 фильмов
15 самых ожидаемых и необычных фильмов Московского кинофестиваля 2023
15 сериалов
Ложь, манипуляции, интриги: 15 любопытных психологических сериалов-триллеров
20 фильмов
Максимальный экстрим: 20 фильмов, захватывающих дух и повышающих адреналин
46 сериалов
Вчера, сегодня, завтра: лучшие сериалы о путешествиях во времени
100 фильмов
От «Бэтмена» до «Аватара 2»: топ-100 лучших фильмов 2022 года
15 фильмов
Что смотреть в кино: 15 главных фильмов-новинок апреля
26 сериалов
Наследники и содержанки: сериалы про изнанку красивой жизни
55 фильмов
Юмор по-русски: топ-55 действительно смешных российских комедий
40 сериалов
От Капоне до Сопрано: лучшие сериалы про мафию и гангстеров
Новые трейлеры
Платонические отношения
Трейлер (англ.)
И просто так
Тизер (2 сезон, англ.)
Черное зеркало
Тизер (6 сезон, англ.)
Стоп-слово
Дублированный трейлер
Уикенд с батей
Дублированный трейлер
(Не)идеальные роботы
Трейлер (англ.)
Флэш
Трейлер №2 (англ.)
Ведьмак
Тизер 3-го сезона (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.345798" data-id="345798" data-brandsafety="0"></div>
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Редакция
Условия использования материалов
Помощь
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674812" data-id="674812" data-brandsafety="0"></div>