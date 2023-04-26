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Остросюжетные криминальные сериалы, похожие на «Невский»: смотреть онлайн

Для поклонников хитового детектива «Невский» с Антоном Васильевым — двадцатка не менее захватывающих криминальных сериалов, которые доступны онлайн
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1
Невский
7.82444
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
2444 уже оценили
Россия/2016/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры10Рецензии
Капитана полиции переводят в центральное подразделение Северной столицы, но служба в элитном отделе оказывается не такой уж и простой...
2
Налет
6.91265
оценок
IMDb6.0
Моя оценка
0
1265 уже оценили
Россия/2017/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер8Рецензии
Четверо друзей-полицейских восстанавливают справедливость и мстят за смерть своего друга
3
Хрустальный
7.66958
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
6958 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер9Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
4
Возмездие
6.71019
оценок
Моя оценка
0
1019 уже оценили
Россия/2019/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима
5
Ворона
7.5631
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
631 уже оценил
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры1Рецензия
Елизавета Боярская в роли следователя с творческим подходом к расследованиям
6
Рикошет
6.9492
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
492 уже оценили
Россия/2020/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Через 20 лет после своих «похорон» бывший бандит возвращается в родной город и начинает борьбу с преступностью
7
Балканский ветер
8.3104
оценки
Моя оценка
0
104 уже оценили
Россия, Сербия/2023/16+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Наркобарон Петар Мараш оказывается в центре конфликта вокруг строительства газопровода на территории Сербии
8
Аутсайдер
7.9122
оценки
Моя оценка
0
122 уже оценили
Россия/2023/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
После уголовного преследования подполковник полиции становится начальником «бумажного отдела», разбирающего давно заброшенные дела
9
Зверобой
7628
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
628 уже оценили
Россия/2022/45 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
После убийства педофила, оказавшегося известным человеком, следователя Олега Хлебникова высылают в город Вахту, где он ведет новое расследование
10
Тверская
7.6193
оценки
Моя оценка
0
193 уже оценили
Россия/2022/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
Детективный сериал о майоре МВД, который ведет двойную жизнь и находится по обе стороны закона
11
Киллер
7139
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
139 уже оценили
Россия/2022/51 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Бывший полицейский становится киллером, но теряет память и получает шанс начать новую жизнь
12
Акула
6.266
оценок
Моя оценка
0
66 уже оценили
Россия/2022/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Начальник УгРо вместе с заместителем оказывается втянут в криминальные разборки
13
Призрак
6.8316
оценок
Моя оценка
0
316 уже оценили
Россия/2021/16+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Потерявший память киллер должен за 48 часов вспомнить, кто он, остановить бывших заказчиков и спасти беременную девушку, с которой он оказывается связан
14
Сержант
6.5121
оценка
Моя оценка
0
121 уже оценил
Россия/2021/48 мин./18+
Смотреть бесплатно
Угрюмый и молчаливый спецназовец пытается завязать с прошлой жизнью, но случайно становится свидетелем убийства
15
Крепкие орешки
5.468
оценок
Моя оценка
0
68 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
Двое оперуполномоченных одной из районных управ города вынуждены работать вместе, несмотря на абсолютно противоположные взгляды на жизнь
16
Черная лестница
6.7201
оценка
Моя оценка
0
201 уже оценил
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Уволенный со службы оперативник Вадим Тельцов решает открыть собственное детективное агентство и берет в напарники одного нового знакомого
17
Тень за спиной
7.6223
оценки
Моя оценка
0
223 уже оценили
Россия/2019/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Столичный следователь прибывает в небольшой провинциальный городок для расследования серийных убийств
18
Условный мент
6.6255
оценок
Моя оценка
0
255 уже оценили
Россия/2019/40 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Бывший полицейский Дмитрий Рыжов, отсидевший в тюрьме по ложному обвинению, пытается доказать свою невиновность
19
Икра
6.8450
оценок
Моя оценка
0
450 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
4Рецензии
Принципиальный следователь пытается разобраться в причинах гибели своего друга, а также в преступных схемах рыбной мафии
20
Четвертая смена
6.185
оценок
Моя оценка
0
85 уже оценили
Россия/2018/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Алексей Чадов в роли полицейского, который помогает учителю из Китая найти пропавшую дочь
21
Свои
5.5163
оценки
Моя оценка
0
163 уже оценили
Россия/2017/40 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер11Рецензии
Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и экстрасенс объединяются, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки
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