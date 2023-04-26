1 Невский 7.8 2444

оценки IMDb7.4 Моя оценка 0 2444 уже оценили Россия / 2016 / 45 мин. / 16+ драма криминал детектив Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 4 Трейлеры 10 Рецензии Капитана полиции переводят в центральное подразделение Северной столицы, но служба в элитном отделе оказывается не такой уж и простой...

4 Возмездие 6.7 1019

оценок Моя оценка 0 1019 уже оценили Россия / 2019 / 45 мин. / 16+ драма боевик криминал Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Вернувшись из горячей точки, бывший спецназовец сталкивается с необходимостью спасать родную дочь, попавшую в беду из-за своего отчима

6 Рикошет 6.9 492

оценки IMDb7.3 Моя оценка 0 492 уже оценили Россия / 2020 / 45 мин. / 16+ драма криминал Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 4 Рецензии Через 20 лет после своих «похорон» бывший бандит возвращается в родной город и начинает борьбу с преступностью

8 Аутсайдер 7.9 122

оценки Моя оценка 0 122 уже оценили Россия / 2023 / 50 мин. / 16+ боевик криминал детектив Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер После уголовного преследования подполковник полиции становится начальником «бумажного отдела», разбирающего давно заброшенные дела

9 Зверобой 7 628

оценок IMDb6.9 Моя оценка 0 628 уже оценили Россия / 2022 / 45 мин. / 18+ драма криминал триллер детектив Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер После убийства педофила, оказавшегося известным человеком, следователя Олега Хлебникова высылают в город Вахту, где он ведет новое расследование