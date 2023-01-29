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Лучшие современные мультсериалы для детей: смотреть онлайн

Дети, смотревшие «Смешариков» и «Щенячий патруль», уже выросли, а новому поколению нужны новые герои. В нашей подборке — самые добрые, увлекательные и смешные мультсериалы последних лет для дошкольников и детей младшего школьного возраста
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1
Отель у овечек
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2022/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Овечки Белла и Беня помогают родителям в настоящем отеле, который дружная семья открыла в своем старинном особняке
2
Детектив Финник
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2022/7 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Домовой Финник расследует самые загадочные и необычные происшествия в городе Берге
3
SMASH! Юные супергерои
IMDb8.8
Моя оценка
0
США/2022/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Малыши-супергерои отправляются в летний лагерь вместе со своими одаренными песиками
4
Петроникс
Моя оценка
0
Франция/2022/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Юные супергерои отважно спасают животных, нуждающихся в помощи
5
Команда МАТЧ
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2022/7 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
В мире, где каждый вид животных занимается определенным видом спорта, тренер Лев Борисович собирает команду из самых разных зверей-легкоатлетов
6
Спорт Тоша
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2022/3 мин./0+
Смотреть бесплатно
Львенок Лева и Дракоша Тоша пытаются решить, каким видом спорта им заняться
7
Супер МЯУ
7.213
оценок
Моя оценка
0
13 уже оценили
Россия/2021/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
Пять котят-супергероев противостоят директору Академии суперзлодеев, который пытается переманить их на свою сторону
8
Детский сад супергероев
IMDb7.1
Моя оценка
0
США/2021/22 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Потерявший в битве свои супергеройские силы Капитан Кураж становится воспитателем детского сада, в котором тайно обучаются малыши со сверхспособностями
9
Смурфики
IMDb6.4
Моя оценка
0
США, Бельгия, Германия, Франция/2021/12 мин./6+
Смотреть за 1 р.
Добрый и веселый мультсериал про очаровательных курносых гномиков синего цвета
10
Джинджи
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия, США/2021/12 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Лошадка-подросток Джинджи работает курьером в Кейд Сити, где каждая доставка превращается в приключение
11
Енотки
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия/2021/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мультсериал про веселых енотиков, живущих в музыкальной шкатулке
12
ДиноСити
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2021/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мультсериал про семейство симпатичных динозавриков
13
Забезу. Уши с хвостиком
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2021/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Детский мультсериал о необычной малышке Забезу, которая пытается найти свое место в мире
14
Команда Флоры
Моя оценка
0
8 уже оценили
Россия/2021/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Российский веселый и познавательный мультсериал про команду растений-героев, помогающих экологии
15
Крутиксы
4.911
оценок
Моя оценка
0
11 уже оценили
Россия/2021/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мультсериал о космическом хомяке Зигги, снятый по одноименным комиксам Bubble
16
Супер 10
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея/2021/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
Суперионы противостоят злодею Омеге, который хочет уничтожить Землю
17
Хэйли и Волшебное Сердце
Моя оценка
0
1 уже оценил
Канада/2021/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Девочка Хэйли и ее подруги сталкиваются с различными сложностями, которые помогают разрешить дружба, смелость и волшебный браслетик
18
Цветняшки
Моя оценка
0
9 уже оценили
Россия/2021/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Развивающий мультсериал, герои которого сошли со страниц волшебного разноцветного альбома
19
Люк — путешественник во времени
IMDb8.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
Южная Корея/2020/12 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мальчик Люк путешествует во времени, чтобы спасти своего дедушку и найти ценные реликвии, которым грозит опасность
20
Просто о важном. Про Миру и Гошу
6.250
оценок
Моя оценка
0
50 уже оценили
Россия/2020/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Брат и сестра Гоша и Мира сталкиваются с разными эмоциями и учатся с ними справляться
21
Академия героев
IMDb7.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
Канада/2020/30 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключенческий мультсериал про детей с суперспособностями, которые учатся в специальной Академии героев
22
Доставка Пиквика
IMDb8.4
Моя оценка
0
1 уже оценил
Канада/2020/24 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Четверо милых зверят доставляют волшебные посылки жителям городка Пиквик
23
Могучая кучка
IMDb6.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/24 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Веточка, галька, лист и клубника живут на неухоженном заднем дворе, принадлежащем троице столь же неухоженных людей, которых главные герои принимают за богов
24
Кошечки-собачки
6.435
оценок
Моя оценка
0
35 уже оценили
Россия/2020/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
Котята и щенята узнают новые профессии, учатся дружить и помогать родителям
25
Истории Баданаму
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Южная Корея/2020/10 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Вместе с героями сериала маленькие зрители учатся выстраивать правильные отношения, слушать, делиться и уважать чужое мнение и работу в команде, развивать творческое мышление и любознательность
26
Кадеты Баданаму
IMDb7.8
Моя оценка
0
США, Южная Корея/2020/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Бада и его верные друзья отправятся в увлекательное путешествие полное удивительных приключений
27
Сантьяго и его моря
IMDb6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/30 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Мультсериал о приключениях доброго пирата Сантьяго, по которому можно изучать испанский язык и латиноамериканскую культуру
28
Мадагаскар: Маленькие и дикие
IMDb5.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Канада/2020/23 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Многосерийный приквел франшизы «Мадагаскар», рассказывающий о детстве Алекса, Марти, Глории и Мелмана
29
Отряд А. Игрушки-спасатели
Моя оценка
0
2 уже оценили
Китай/2020/13 мин./0+
Смотреть бесплатно
Команда удивительных игрушек во главе с мальчиком Оливером помогают жителем города и учат правилам безопасности
30
Салон дядюшки Брэда
111
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
11 уже оценили
Южная Корея/2020/12 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
В городе, где живет еда, ломтик хлеба делает залихватские прически тортикам и капкейкам, улучшая всем настроение
31
Это Пони
IMDb7.3
Моя оценка
0
6 уже оценили
США, Великобритания/2020/23 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Комедийный мультсериал о дружбе девятилетней девочки Энни и говорящего пони по имени Пони
32
Спина к спине
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2020/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
Удивительные и веселые приключения любознательных друзей-рюкзачков Рюка, Боти и Моли
33
Тайны медовой долины
4.827
оценок
Моя оценка
0
27 уже оценили
Россия/2020/7 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Бельчонок Чинк и сова Софи расследуют загадочные события, которые происходят в маленьком прибрежном городе, населенном разными животными
34
Чуч-Мяуч
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2020/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
Мультсериал про волшебные приключения девочки Маруси и кота Мяуча, который умеет исполнять по целых два желания в день
35
Джеки и Робин. Хранители приложений
Моя оценка
0
Южная Корея/2020/9 мин./6+
Смотреть бесплатно
Увлекательный мультсериал о тайной жизни обитателей смартфонов
36
Гео Мека
Моя оценка
0
Южная Корея/2020/13 мин./6+
Смотреть бесплатно
Команда зоохранителей и роботов-животных противостоит жестокому доктору Тонгу
37
Дино-рыцари
Моя оценка
0
Китай/2020/13 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключения динозавров в юрском периоде и в далеком будущем, где они они борятся с армией злодея Старза
38
Лесная команда
IMDb6.1
Моя оценка
0
США, Китай/2020/11 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Оленята с суперспособностями противостоят безумному бизнесмену, который угрожает городу и лесу
39
Прыгуны
Моя оценка
0
Венгрия, Словакия/2020/4 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мультсериал про братика и сестренку, которые знакомятся с космосом
40
Роки Кватернер
Моя оценка
0
Франция/2020/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Мультсериал о приключениях десятилетнего кроманьонца Роки в современном мире
41
Я, Элвис Риболди
IMDb6.3
Моя оценка
0
Испания, Франция/2020/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Приключения энергичного, импульсивного и легкомысленного мальчика Элвиса Риболди
42
Сказочный патруль. Хроники чудес
IMDb7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия/2019/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Спин-офф «Сказочного патруля», дополняющий сюжет оригинального мультсериала
43
LEGO Ниндзяго
IMDb8.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Дания, Канада/2019/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
Новые приключения ЛЕГО-ниндзя в Ниндзяго-Сити
44
Вперед, Астробой!
IMDb7.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
Франция, Япония/2019/12 мин./0+
Смотреть за 1 р.
Мальчик-андроид и его друзья решают разнообразные экологические проблемы
45
Волчонок Сия – страж великой стены воинов
IMDb8.7
Моя оценка
0
Китай/2019/14 мин./6+
Смотреть бесплатно
Воспитанный оленями волчонок Сия героически защищает родную деревню от коварного императора
46
Гигантозавр
IMDb6.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Франция/2019/22 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Четыре друга-динозаврика переживают веселые приключения и пытаются разгадать тайну гигантозавра
47
Лекс и Плу. Космические таксисты
6.225
оценок
Моя оценка
0
25 уже оценили
Россия/2019/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Приключенческий мультфильм о лисе и еноте, которые бороздят просторы вселенной на космическом такси
48
Монсики
5.624
оценки
Моя оценка
0
24 уже оценили
Россия/2019/6 мин./0+
Смотреть бесплатно
Крохотные монсики живут на планете с островами-настроениями, притягивающими человечков, впадающих в соответствующее эмоциональное состояние
49
Lego City Приключения
3.856
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
56 уже оценили
США, Дания, Франция/2019/22 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Приключения лего-человечков разных профессий в шумном мегаполисе
50
Волшебная кухня
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2019/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Шестилетняя Майя попадает на волшебную кухню, где игрушечный повар учит ее готовить разные блюда
51
Снежная королева: Хранители чудес
6.397
оценок
Моя оценка
0
97 уже оценили
Россия/2019/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Хранители чудес Айси, Герда, Кай и Лута всегда готовы прийти на помощь попавшим в беду
52
Долина муми-троллей
3.653
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
53 уже оценили
Великобритания, Финляндия/2019/22 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Экранизация культовой серии рассказов Туве Янссон о добром и любознательном Муми-тролле, который познает мир и переживает трудности взросления
53
Ник-изобретатель
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия/2019/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Вундеркинд Ник создает умных роботов и отправляется вместе с ними навстречу приключениям
54
Полли Покет
IMDb6.0
Моя оценка
0
6 уже оценили
США, Ирландия, Канада/2019/22 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключения Полли и ее подруг, которые с помощью волшебного медальона могут уменьшаться до 10 сантиметров
55
ПониМашка
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2019/5 мин./0+
Смотреть бесплатно
Любознательная пони Маша и ее друзья изучают окружающий мир и разбираются во всем, что им не понятно
56
Рог и Пегги
IMDb7.7
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Канада/2019/20 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Маленькие друзья единорог Рог и пегас Пегги творят добрые дела, чтобы быть похожими на супергероиню Леди Громотоп
57
Смайтики
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2019/10 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Приключения маленьких, но сильных существ, которые охраняют порядок в своей волшебной стране
58
Фееринки
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2019/11 мин./6+
Смотреть бесплатно
Юные фееринки осваивают секреты волшебства, помогают людям и делают мир лучше
59
Школьный автобус Гордон
Моя оценка
0
7 уже оценили
Китай/2019/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
Приключения веселого автобуса-трансформер по имени Гордон, оберегающего малышей из детского сада «Солнышко»
60
Турбозавры
6.316
оценок
Моя оценка
0
16 уже оценили
Россия/2019/7 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Динозавры, которые умеют превращаться в машины, объединяются с детьми, чтобы творить добрые дела
61
BFF. Пушистые друзья
Моя оценка
0
Австралия/2019/11 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Шесть неразлучных подружек и их пушистые питомцы-талисманы переживают удивительные приключения
62
Где Уолли?
IMDb7.9
Моя оценка
0
США, Великобритания/2019/22 мин./6+
Смотреть бесплатно
Путешествия по миру любознательного мальчика Уолли в очках и красной тельняшке и его лучшей подруги Венды
63
Панда и Крош
6.4113
оценок
Моя оценка
0
113 уже оценили
Россия, Китай/2021/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
Импульсивный Крош и размеренный Панда ХэХэ каждую ночь просыпаются в магазине игрушек и отправляются на поиски приключений вместе со своими друзьями
64
Панда и петушок Лука
Моя оценка
0
Китай, Португалия/2019/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
Приключения китайского панды ХэХэ и его португальского друга, петушка Луки, в гостинице на дереве
65
Кротик и Панда
Моя оценка
0
9 уже оценили
Китай, Чешская Республика/2016/12 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
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