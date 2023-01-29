Лучшие современные мультсериалы для детей: смотреть онлайн

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Комедийный мультсериал о дружбе девятилетней девочки Энни и говорящего пони по имени Пони
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Удивительные и веселые приключения любознательных друзей-рюкзачков Рюка, Боти и Моли
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Бельчонок Чинк и сова Софи расследуют загадочные события, которые происходят в маленьком прибрежном городе, населенном разными животными
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Мультсериал про волшебные приключения девочки Маруси и кота Мяуча, который умеет исполнять по целых два желания в день
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Увлекательный мультсериал о тайной жизни обитателей смартфонов
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Команда зоохранителей и роботов-животных противостоит жестокому доктору Тонгу
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Приключения динозавров в юрском периоде и в далеком будущем, где они они борятся с армией злодея Старза
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Оленята с суперспособностями противостоят безумному бизнесмену, который угрожает городу и лесу
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Мальчик-андроид и его друзья решают разнообразные экологические проблемы
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Воспитанный оленями волчонок Сия героически защищает родную деревню от коварного императора
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Четыре друга-динозаврика переживают веселые приключения и пытаются разгадать тайну гигантозавра
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Приключенческий мультфильм о лисе и еноте, которые бороздят просторы вселенной на космическом такси
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Крохотные монсики живут на планете с островами-настроениями, притягивающими человечков, впадающих в соответствующее эмоциональное состояние
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Шестилетняя Майя попадает на волшебную кухню, где игрушечный повар учит ее готовить разные блюда
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Экранизация культовой серии рассказов Туве Янссон о добром и любознательном Муми-тролле, который познает мир и переживает трудности взросления
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Вундеркинд Ник создает умных роботов и отправляется вместе с ними навстречу приключениям
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Приключения Полли и ее подруг, которые с помощью волшебного медальона могут уменьшаться до 10 сантиметров
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Любознательная пони Маша и ее друзья изучают окружающий мир и разбираются во всем, что им не понятно
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Маленькие друзья единорог Рог и пегас Пегги творят добрые дела, чтобы быть похожими на супергероиню Леди Громотоп
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Приключения маленьких, но сильных существ, которые охраняют порядок в своей волшебной стране
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Юные фееринки осваивают секреты волшебства, помогают людям и делают мир лучше
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Приключения веселого автобуса-трансформер по имени Гордон, оберегающего малышей из детского сада «Солнышко»
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Динозавры, которые умеют превращаться в машины, объединяются с детьми, чтобы творить добрые дела
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Шесть неразлучных подружек и их пушистые питомцы-талисманы переживают удивительные приключения
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Путешествия по миру любознательного мальчика Уолли в очках и красной тельняшке и его лучшей подруги Венды
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Импульсивный Крош и размеренный Панда ХэХэ каждую ночь просыпаются в магазине игрушек и отправляются на поиски приключений вместе со своими друзьями
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Приключения китайского панды ХэХэ и его португальского друга, петушка Луки, в гостинице на дереве