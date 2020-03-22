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Документальные сериалы и шоу на любой вкус смотреть онлайн

Давно мечтали узнать, как устроена Вселенная, побывать в космосе или увидеть экзотические ритуалы народов мира? Смотрите сериалы и шоу из нашей подборки и получайте новые знания!
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1
BBC: Планеты
IMDb9.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
Великобритания/2019/58 мин./0+
Смотреть бесплатно
Познавательный сериал расскажет об устройстве Солнечной системы, геологической активности ее планет и программах космических исследований
2
Чудеса природы. Жизнь на грани
IMDb7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания/2015/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Захватывающий документальный сериал о самых впечатляющих местах нашей планеты и людях, которые там живут
3
Ритуалы
IMDb7.2
Моя оценка
0
США, Великобритания/2018/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
Документальный проект о самых экзотических, захватывающих и экстремальных ритуалах, существующих на данный момент на нашей планете
4
Прирожденные бунтари
Моя оценка
0
Великобритания/2018/52 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Документальный мини-сериал, в котором ученые пытаются объяснить поведение животных, отказавшихся жить по законам природы
5
Как устроена Вселенная
8175
оценок
IMDb9.0
Моя оценка
0
175 уже оценили
США/2010/43 мин.
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Научно-популярный сериал о зарождении и развитии Вселенной
6
Великий замысел по Стивену Хокингу
8.399
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
99 уже оценили
Великобритания/2012/1 ч. /12+
Смотреть за 397 р.
1Трейлер
Профессор Стивен Хокинг изучает происхождение Вселенной
7
Как это сделано?
8.728
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
28 уже оценили
Канада, Великобритания/2006/51 мин./12+
Смотреть за 397 р.
4Трейлеры
Увлекательные истории о структуре и изготовлении обычных вещей
8
Ген высоты, или Как пройти на Эверест
Моя оценка
0
8 уже оценили
Россия/2017/1 ч. /16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Альпинисты вместе с телевизионной группой Валдиса Пельша покоряют Эверест
9
Горы: Жизнь над облаками
IMDb8.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания/2017/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
Документальный проект о людях и животных, обитающих высоко в горах
10
Большая вода
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия/2015/45 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Документальный цикл о самых крупных российских реках
11
Акулы
Моя оценка
0
США/2017/12+
Смотреть за 397 р.
Документальное шоу National Geographic о самых опасных и смертоносных морских хищниках
12
Вершины России
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия/2014/25 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Документальный цикл о самых высоких горах России
13
Загадки нашей Земли
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия/2015/47 мин./12+
Смотреть бесплатно
Тайны происхождения планеты и появления на ней живых существ
14
Открытый космос
7197
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
197 уже оценили
Россия/2011/51 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Яркие события и факты в истории космонавтики, рассказанные языком современной графики
15
Блеск и слава Древнего Рима
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея/2013/46 мин./6+
Смотреть бесплатно
Научно-популярный проект, рассказывающий об инженерных и архитектурных достижениях жителей Древнего Рима
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