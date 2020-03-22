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Давно мечтали узнать, как устроена Вселенная, побывать в космосе или увидеть экзотические ритуалы народов мира? Смотрите сериалы и шоу из нашей подборки и получайте новые знания!
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1
BBC: Планеты
IMDb
9.1
Моя оценка
0
6 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
58 мин.
/
0+
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Познавательный сериал расскажет об устройстве Солнечной системы, геологической активности ее планет и программах космических исследований
2
Чудеса природы. Жизнь на грани
IMDb
7.6
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания
/
2015
/
50 мин.
/
18+
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Захватывающий документальный сериал о самых впечатляющих местах нашей планеты и людях, которые там живут
3
Ритуалы
IMDb
7.2
Моя оценка
0
США
,
Великобритания
/
2018
/
50 мин.
/
16+
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Документальный проект о самых экзотических, захватывающих и экстремальных ритуалах, существующих на данный момент на нашей планете
4
Прирожденные бунтари
Моя оценка
0
Великобритания
/
2018
/
52 мин.
/
16+
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный мини-сериал, в котором ученые пытаются объяснить поведение животных, отказавшихся жить по законам природы
5
Как устроена Вселенная
8
175
оценок
IMDb
9.0
Моя оценка
0
175 уже оценили
США
/
2010
/
43 мин.
документальный
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Научно-популярный сериал о зарождении и развитии Вселенной
6
Великий замысел по Стивену Хокингу
8.3
99
оценок
IMDb
8.4
Моя оценка
0
99 уже оценили
Великобритания
/
2012
/
1 ч.
/
12+
документальный
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Профессор Стивен Хокинг изучает происхождение Вселенной
7
Как это сделано?
8.7
28
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
28 уже оценили
Канада
,
Великобритания
/
2006
/
51 мин.
/
12+
документальное
научно-познавательное
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Увлекательные истории о структуре и изготовлении обычных вещей
8
Ген высоты, или Как пройти на Эверест
Моя оценка
0
8 уже оценили
Россия
/
2017
/
1 ч.
/
16+
документальное
приключенческое
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Альпинисты вместе с телевизионной группой Валдиса Пельша покоряют Эверест
9
Горы: Жизнь над облаками
IMDb
8.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания
/
2017
/
50 мин.
/
16+
документальный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Документальный проект о людях и животных, обитающих высоко в горах
10
Большая вода
Моя оценка
0
2 уже оценили
Россия
/
2015
/
45 мин.
документальное
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
Документальный цикл о самых крупных российских реках
11
Акулы
Моя оценка
0
США
/
2017
/
12+
шоу о животных и природе
документальное
Смотреть за 397 р.
Хочу посмотреть
Документальное шоу National Geographic о самых опасных и смертоносных морских хищниках
12
Вершины России
Моя оценка
0
1 уже оценил
Россия
/
2014
/
25 мин.
/
12+
документальное
шоу о путешествиях
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный цикл о самых высоких горах России
13
Загадки нашей Земли
Моя оценка
0
3 уже оценили
Россия
/
2015
/
47 мин.
/
12+
документальное
научно-познавательное
Смотреть бесплатно
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Тайны происхождения планеты и появления на ней живых существ
14
Открытый космос
7
197
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
197 уже оценили
Россия
/
2011
/
51 мин.
/
0+
драма
документальный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Яркие события и факты в истории космонавтики, рассказанные языком современной графики
15
Блеск и слава Древнего Рима
Моя оценка
0
1 уже оценил
Южная Корея
/
2013
/
46 мин.
/
6+
документальное
научно-познавательное
Смотреть бесплатно
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Научно-популярный проект, рассказывающий об инженерных и архитектурных достижениях жителей Древнего Рима
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