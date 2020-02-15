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Психолог Артем в исполнении Максима Матвеева успешно использует в своей практике метод провокации до тех пор, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством
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Педантичный и нелюдимый профессор криминальной психологии помогает полиции Кельна в раскрытии сложных криминальных дел
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Девушка-психиатр пытается вылечить молодого человека, личность которого раскололась на семь частей
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Психолог и манипулятор Даниил Романов, пережив личную драму, становится консультантом отдела полиции