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Сериалы про психологов и психологию смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Герои сериалов из этой подборки по экстравагантности манер не уступают своим пациентам, и именно поэтому за ними так интересно наблюдать
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1
Триггер
6.520
оценок
Моя оценка
0
20 уже оценили
Россия/2020/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры
Психолог Артем в исполнении Максима Матвеева успешно использует в своей практике метод провокации до тех пор, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством
2
Пациенты
7.667
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
67 уже оценили
США/2008/30 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
Сериал о работе психотерапевта Пола Уэстона
3
Бывшие
7.31009
оценок
Моя оценка
0
1009 уже оценили
Россия/2018/52 мин.
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры4Рецензии
Пациентка наркологической клиники влюбляется в психолога-консультанта
4
Профессор Т.
7.225
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
25 уже оценили
Германия/2017/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Педантичный и нелюдимый профессор криминальной психологии помогает полиции Кельна в раскрытии сложных криминальных дел
5
Мыслить как преступник
83603
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
3603 уже оценили
США, Канада/2005/42 мин./16+
Смотреть за 397 р.
7Трейлеры1Рецензия
Cпецподразделение ФБР вычисляет особо опасных преступников с помощью поведенческого анализа
6
Менталист
7.916612
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
16612 уже оценили
США/2008/43 мин./12+
Смотреть за 299 р.
6Трейлеры9Рецензии
Психолог-практик и манипулятор Патрик Джейн помогает калифорнийскому бюро расследований
7
Убей меня, исцели меня
8.6634
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
634 уже оценили
Южная Корея/2015/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Девушка-психиатр пытается вылечить молодого человека, личность которого раскололась на семь частей
8
Восприятие
7.7588
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
588 уже оценили
США/2012/43 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры3Рецензии
Эксцентрик-нейрофизиолог помогает ФБР проводить расследования
9
Неизвестный
7.3314
оценок
Моя оценка
0
314 уже оценили
Россия/2017/48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Сериал о человеке, который помнит все, кроме своего прошлого
10
Тот, кто читает мысли
5.5248
оценок
Моя оценка
0
248 уже оценили
Россия, Украина/2018/52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Психолог и манипулятор Даниил Романов, пережив личную драму, становится консультантом отдела полиции
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