11
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3 Трейлеры
Спин-офф телехита «Ходячие мертвецы» про первое поколение детей, выросших в условиях зомби-апокалипсиса
12
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1 Трейлер
Кейт Бланшетт в роли крайне консервативного юриста и ярой противницы феминизма во времена движения за принятие поправки о равных правах для женщин к Конституции США
13
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Детективный триллер про помощника окружного прокурора в исполнении Криса Эванса, расследующего дело об убийстве подростка, главным подозреваемым по которому проходит его сын
14
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2 Трейлеры
Спин-офф популярного хоррора «Страшные сказки», действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе в 1938 году
15
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1 Трейлер
Семейная сага о жизненных путях братьев-близнецов (оба сыграны Марком Руффало), один из которых страдает параноидальной шизофренией
16
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Сериал от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи о группе начинающих актеров и кинематографистов, которые пытаются добиться успеха в Голливуде 40-х годов XX века
17
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1 Трейлер
Дебютный сериал оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла о нью-йоркском пианисте, владеющем частью убыточного джаз-клуба в Париже
18
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1 Трейлер
Трагикомический сериал о молодости императрицы Екатерины II со звездой «Малефисенты» Эль Фаннинг в главной роли
19
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1 Трейлер
Грейс Сакс в исполнении Николь Кидман — успешный психотерапевт из Нью-Йорка, которая накануне публикации своей первой книги о семейном благополучии узнает ужасающую правду о собственном супруге (Хью Грант)
20
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2 Трейлеры
Телевизионный ремейк одноименного фильма-антиутопии про гигантский поезд, в котором выжившие после глобальной техногенной катастрофы мчатся сквозь бесконечную ядерную зиму