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Новые сериалы весны 2020

Автор подборки:Кино Mail.ru
Мартин Фриман против несносных детей, Бланшетт против феминисток, Тернер против злой судьбы — не пропустите самые захватывающие приключения звезд в новом телесезоне!
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0
Великобритания/2020/30 мин./12+
2Трейлеры
Звезда телехита «Шерлок» Мартин Фриман примеряет роль отца семейства в комедийном сериале о непростой родительской доле
2
Разрабы
США/2020/16+
2Трейлеры
Фантастический сериал от режиссера «Аннигиляции» Алекса Гарленда про айтишницу, подозревающую руководство компании в исчезновении своего парня
3
Заговор против Америки
США/2020/52 мин./16+
2Трейлеры
Вайнона Райдер и Джон Туртурро в экранизации романа Филипа Рота, лауреата Пулитцеровской премии, про альтернативную Америку 1940-х
4
И повсюду тлеют пожары
США/2020/52 мин./16+
3Трейлеры
Экранизация романа-бестселлера о противостоянии авторитетной домохозяйки из небольшого городка (Риз Уизерспун) и недавно переехавшей своенравной художницы (Керри Вашингтон)
5
Самая опасная игра
США/2020/16+
1Трейлер
Смертельно больной мужчина в исполнении Лиама Хемсворта участвует в игре на выживание, чтобы заработать деньги для своей беременной жены
6
Беглец
США/2020/16+
1Трейлер
Телевизионный ремейк одноименного боевика с Харрисоном Фордом про несправедливо обвиненного в теракте машиниста, пытающегося самостоятельно найти настоящего преступника до того, как его схватит полиция
7
Выжить
США/2020/1 ч. /16+
1Трейлер
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер борется за свою жизнь в заснеженных горах после крушения самолета
8
Селф-мейд: Мадам Си Джей Уокер
США/2020/48 мин./16+
1Трейлер
Оскароносная Октавия Спенсер в биографической драме про первую темнокожую предпринимательницу, сколотившую состояние на средствах по уходу за волосами для афроамериканцев
9
Фрейд
Германия/2020/55 мин./16+
Молодой Зигмунд Фрейд ведет поиск серийного убийцы при помощи своей новаторской методики
10
Беги
США/2020/48 мин./16+
1Трейлер
Донал Глисон полностью меняет жизнь своей бывшей возлюбленной в комедийном триллере про поиски себя
11
Ходячие мертвецы: мир за пределами
США/2020/1 ч. /16+
3Трейлеры
Спин-офф телехита «Ходячие мертвецы» про первое поколение детей, выросших в условиях зомби-апокалипсиса
12
Миссис Америка
США/2020/52 мин./16+
1Трейлер
Кейт Бланшетт в роли крайне консервативного юриста и ярой противницы феминизма во времена движения за принятие поправки о равных правах для женщин к Конституции США
13
Защита Джейкоба
США/2020/16+
Детективный триллер про помощника окружного прокурора в исполнении Криса Эванса, расследующего дело об убийстве подростка, главным подозреваемым по которому проходит его сын
14
Страшные сказки: Город ангелов
США/2020/1 ч. /18+
2Трейлеры
Спин-офф популярного хоррора «Страшные сказки», действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе в 1938 году
15
В этом я уверен
США/2020/16+
1Трейлер
Семейная сага о жизненных путях братьев-близнецов (оба сыграны Марком Руффало), один из которых страдает параноидальной шизофренией
16
Голливуд
США/2020/40 мин./16+
Сериал от создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи о группе начинающих актеров и кинематографистов, которые пытаются добиться успеха в Голливуде 40-х годов XX века
17
Водоворот
США/2020/1 ч. /16+
1Трейлер
Дебютный сериал оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла о нью-йоркском пианисте, владеющем частью убыточного джаз-клуба в Париже
18
Великая
Австралия, Великобритания/2020/16+
1Трейлер
Трагикомический сериал о молодости императрицы Екатерины II со звездой «Малефисенты» Эль Фаннинг в главной роли
19
Отмена
США/2020/58 мин./16+
1Трейлер
Грейс Сакс в исполнении Николь Кидман — успешный психотерапевт из Нью-Йорка, которая накануне публикации своей первой книги о семейном благополучии узнает ужасающую правду о собственном супруге (Хью Грант)
20
Сквозь снег
США/2020/1 ч. /16+
2Трейлеры
Телевизионный ремейк одноименного фильма-антиутопии про гигантский поезд, в котором выжившие после глобальной техногенной катастрофы мчатся сквозь бесконечную ядерную зиму
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