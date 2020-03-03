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2 Разрабы США / 2020 / 16+ драма фантастика триллер Хочу посмотреть 2 Трейлеры Фантастический сериал от режиссера «Аннигиляции» Алекса Гарленда про айтишницу, подозревающую руководство компании в исчезновении своего парня

3 Заговор против Америки США / 2020 / 52 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Вайнона Райдер и Джон Туртурро в экранизации романа Филипа Рота, лауреата Пулитцеровской премии, про альтернативную Америку 1940-х

4 И повсюду тлеют пожары США / 2020 / 52 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 3 Трейлеры Экранизация романа-бестселлера о противостоянии авторитетной домохозяйки из небольшого городка (Риз Уизерспун) и недавно переехавшей своенравной художницы (Керри Вашингтон)

5 Самая опасная игра США / 2020 / 16+ боевик триллер Хочу посмотреть 1 Трейлер Смертельно больной мужчина в исполнении Лиама Хемсворта участвует в игре на выживание, чтобы заработать деньги для своей беременной жены

6 Беглец США / 2020 / 16+ драма боевик криминал Хочу посмотреть 1 Трейлер Телевизионный ремейк одноименного боевика с Харрисоном Фордом про несправедливо обвиненного в теракте машиниста, пытающегося самостоятельно найти настоящего преступника до того, как его схватит полиция

7 Выжить США / 2020 / 1 ч. / 16+ драма триллер приключения Хочу посмотреть 1 Трейлер Звезда «Игры престолов» Софи Тернер борется за свою жизнь в заснеженных горах после крушения самолета

9 Фрейд Германия / 2020 / 55 мин. / 16+ драма криминал триллер детективный Хочу посмотреть Молодой Зигмунд Фрейд ведет поиск серийного убийцы при помощи своей новаторской методики