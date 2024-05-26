Михаил Боярский рассказал, что ему нравится проводить время с внуками

Михаил Боярский

Актер и певец Михаил Боярский вскользь назвал супруга дочери Елизаветы своим сыном в интервью газете «Антенна-Телесемь». Звезду цитирует издание «СтарХит».

«Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино. Максим от театра отошел и больше снимается в Москве», — поделился знаменитость.

Актер считает, что дети должны работать, пока «молоды, азартны и им нравится свое дело». По словам Боярского, он уже не испытывает прежнего удовольствия от профессии, поэтому не снимается в кино и не рвется на сцену.

Звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» подчеркнул, что сейчас ему нравится проводить время с внуками, которых он часто отвозит в садик и школу.