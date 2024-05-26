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26 мая 2024, новость

Михаил Боярский рассказал, что ему нравится проводить время с внуками

Народный артист заявил, что уже не испытывает прежнего удовольствия от профессии
Михаил Боярский
Михаил Боярский

Актер и певец Михаил Боярский вскользь назвал супруга дочери Елизаветы своим сыном в интервью газете «Антенна-Телесемь». Звезду цитирует издание «СтарХит».

«Мои дети постоянно на съемках: Лиза занята в двух театрах и в кино. Максим от театра отошел и больше снимается в Москве», — поделился знаменитость.

Актер считает, что дети должны работать, пока «молоды, азартны и им нравится свое дело». По словам Боярского, он уже не испытывает прежнего удовольствия от профессии, поэтому не снимается в кино и не рвется на сцену.

Звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» подчеркнул, что сейчас ему нравится проводить время с внуками, которых он часто отвозит в садик и школу.

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская познакомились на пробах фильма «Не скажу». Во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году артист официально развелся с первой супругой, а через год женился на дочери Боярского. Актеры воспитывают двоих сыновей: Андрея и Григория.

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