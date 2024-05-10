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10 мая 2024, новость

«Новая сказочная история»: появились подробности продолжения «Короля и шута»

Режиссер Рустам Мосафир заявил, что сиквел станет «полной перезагрузкой» проекта
Кадр из сериала «Король и Шут»
Кадр из сериала «Король и Шут»

Сериал «Король и шут» обзаведется полнометражным продолжением. Об этом сообщил в беседе с RT режиссер сериала Рустам Мосафир.

Снимать фильм, уточнил он, будут в Санкт-Петербурге и других городах России, а сценарий проекта уже написан.

«Актерский состав еще утверждается — он включает в себя и старых героев, и новых. Новая сказочная история», — сказал режиссер.

Сиквел, пообещал Мосафир, станет «полной перезагрузкой» проекта. Снимать продолжение начнут осенью 2024 года, а весной 2025 года новый фильм о панк-группе «Король и шут» планируется выпустить в прокат.

Сериал «Король и шут» вышел на «КиноПоиске» в 2023 году. В сценарии история создания и успеха группы переосмысляется со сказочной точки зрения. В конце 2023 года Мосафир высказывался против активной коммерциализации группы.

«Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро вылезет и скажет: “Стоп, прекратите это делать, дайте передохнуть!”» — говорил он.

Ранее о том, что у сериала появится продолжение, заявлял актер Влад Коноплев.

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