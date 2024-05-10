Звезда «Мстителей» пережил кому после аварии со снегоуборочной машиной

Актер Майкл Бич, который играет с Джереми Реннером в сериале «Мэр Кингстауна», рассказал The Direct, что его коллега пережил кому после серьезного ДТП.

«Джереми — боевой конь. Этот парень, знаете ли, сломал 38 костей. Но он был готов. И он говорит, что с каждой неделей чувствует себя все сильнее и сильнее. И не было никаких перерывов из-за его физических возможностей или нет. Он все делает. Он великолепен. Да, он отличный парень. И он действительно крепкий, как гвозди», — высказался Бич.

Он подчеркнул, что звезда «Мстителей» рассказывал ему, что впал в кому после страшной аварии. При этом Реннер не был уверен, что ему удастся пережить такие травмы.

В январе 2023 года Джереми Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем покинул спецтехнику, не включив аварийный тормоз. Машина начала катиться в сторону прямо на племянника. Актер попытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та переехала Реннера. В результате звезда «Мстителей» получил 32 перелома костей.