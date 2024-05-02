Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци и смутила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

59-летнюю знаменитость заметили во время прогулки в Нью-Йорке в укороченных брюках с лампасами, белом топе и черном плаще с гороховым принтом. Помимо этого, звезда надела ярко-розовые туфли на невысоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала серебряную цепочку, сумку на длинном ремешке и солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под материалом. «Что за безвкусица?», «Она надела то, что упало из шкафа?», «Подходящий лук для прогулки возле дома», «Какая жуть, это ее старит», — высказались они.