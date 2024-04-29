Виктор Добронравов рассказал о состоянии отца после операции

Виктор и Федор Добронравовы | Источник: Алексей Молчановский

Актер Виктор Добронравов сообщил в беседе с «Пятым каналом», что его отец, актер Федор Добронравов, уже восстановился после операции.

По словам Добронравова-младшего, 62-летний актер чувствует себя хорошо и уже приступил к работе над проектами.

«Снимают они второй сезон сериала “Мастодонт”. Так что все нормально. Работаем», — поделился артист.

15 марта Федор Добронравов отменил все спектакли на ближайший год до января 2025 года. По данным Shot, артисту предстояла продолжительная реабилитация после операции, без которой он мог бы остаться инвалидом.

28 февраля Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание. После компьютерной томографии 62-летнему артисту провели экстренную операцию, в ходе которой удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы.

Ранее Виктор Добронравов рассказал в интервью Кино Mail.ru о роли Онегина, отношениях с отцом и братом и хейтерах.