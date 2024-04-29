Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
29 апреля 2024, новость

Умерла пани Тереза из передачи «Кабачок "13 стульев"»

Актрисе Зое Зелинской было 94 года
Зоя Зелинская
Зоя Зелинская | Источник: PersonaStars

Умерла 94-летняя народная артистка России Зоя Зелинская. Об этом сообщили в Театре Сатиры, где актриса прослужила 70 лет — с 1954 года.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны. О дате и месте прощания будет объявлено позже», — написала пресс-служба театра.

Зелинская играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Мистерия-буфф», «Дамоклов меч», «А был ли Иван Иванович?», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Самоубийца», «Идеальный муж», «Будем знакомы», «Где мы?∞!…» и других.

В кино дебютировала в 1956 году, сыграв в эпизоде комедии «Карнавальная ночь». Телезрителю Зелинская известна по роли пани Терезы в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», режиссером которой был ее первый муж Георгий Зелинский.

Также сыграла в фильмах «Пчелка», «Предсказание», «Мужчины и женщины», «Тесты для настоящих мужчин». В последние годы занималась преподавательской деятельностью, работала в озвучивании фильмов.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Карнавальная ночь
399 р.
Предсказание
Зоя Зелинская
Кабачок «13 стульев»
99 р.
Тесты для настоящих мужчин
Пчелка
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь