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29 апреля 2024, новость

В сети раскритиковали главную героиню сериала «Секс в большом городе»

Пользователи сети назвали Кэрри Брэдшоу токсичной
Кадр сериала «Секс в большом городе»
Кадр сериала «Секс в большом городе»

На днях в Сети появился фрагмент шестого сезона сериала «Секс в большом городе». Зрители внезапно пересмотрели свое отношение к главной героине, Кэрри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер, на которую ранее многие женщины мечтали равняться. 

Поводом для возмущения стал эпизод, в котором героиня Сары Джессики Паркер жалуется на свою неудавшуюся личную жизнь, игнорируя радостные события в жизни своей подруги Шарлотты. Это вызвало негативную реакцию у зрителей, которые теперь призывают бойкотировать как Брэдшоу, так и весь сериал. 

«Мне никогда не нравилось это шоу. Она вообще была ужасом», «Когда я была моложе, мне нравился сериал. Я пытаюсь пересмотреть его теперь, и это очень токсично», «Всё, что она делает, — это скулит и топает ногами, когда ей не удается добиться своего. Я пересмотрела сериал несколько лет назад и была шокирована тем, что ее поведение считалось тогда приемлемым. Это уже не норма. Это всё дико устарело», — пишут пользователи.

Ранее стало известно, что юбку-пачку Кэрри Брэдшоу из заставки сериала продали за $52 тысячи на аукционе.

Во время загрузки произошла ошибка.
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