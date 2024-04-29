В сети раскритиковали главную героиню сериала «Секс в большом городе»

Поводом для возмущения стал эпизод, в котором героиня Сары Джессики Паркер жалуется на свою неудавшуюся личную жизнь, игнорируя радостные события в жизни своей подруги Шарлотты. Это вызвало негативную реакцию у зрителей, которые теперь призывают бойкотировать как Брэдшоу, так и весь сериал.

«Мне никогда не нравилось это шоу. Она вообще была ужасом», «Когда я была моложе, мне нравился сериал. Я пытаюсь пересмотреть его теперь, и это очень токсично», «Всё, что она делает, — это скулит и топает ногами, когда ей не удается добиться своего. Я пересмотрела сериал несколько лет назад и была шокирована тем, что ее поведение считалось тогда приемлемым. Это уже не норма. Это всё дико устарело», — пишут пользователи.