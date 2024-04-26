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26 апреля 2024, новость

Звезда «Физрука» сравнил Кологривого с Паниным

Владимир Сычев заявил, что считает Кологривого талантливым актером, но опасается за его будущее
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Российский актер, звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев сравнил актера Никиту Кологривого с его скандально известным коллегой Алексеем Паниным (включен Минюстом России в реестр иноагентов). Слова артиста приводит The Voice.

Сычев заявил, что считает Кологривого талантливым актером, но опасается за его будущее.

«Я ему говорю: “Никит, не дай бог ты сейчас повторишь путь этого Панина, который сначала вроде выстрельнул, и потрясающие были роли, и интересные, и актер-то хороший. А потом пошла вот эта какая-то веточка непонятная”», — поделился актер.

Звезда «Физрука» положительно воспринял тот факт, что Кологривый понес ответственность за дебош в новосибирском ресторане и провел семь суток под арестом. По мнению Сычева, звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» преподали хороший урок ответственности за свои поступки.

До этого Сычев опубликовал в сети видео, в котором в юмористическом ключе сообщил, что намерен взять Кологривого на перевоспитание. Кологривый также снялся в ролике и назвал Сычева своим любимым артистом.

Ранее Панин посмеялся над скандальными высказываниями Кологривого.

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