Звезда «Физрука» сравнил Кологривого с Паниным

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Российский актер, звезда сериала «Физрук» Владимир Сычев сравнил актера Никиту Кологривого с его скандально известным коллегой Алексеем Паниным (включен Минюстом России в реестр иноагентов). Слова артиста приводит The Voice.

Сычев заявил, что считает Кологривого талантливым актером, но опасается за его будущее.

«Я ему говорю: “Никит, не дай бог ты сейчас повторишь путь этого Панина, который сначала вроде выстрельнул, и потрясающие были роли, и интересные, и актер-то хороший. А потом пошла вот эта какая-то веточка непонятная”», — поделился актер.

До этого Сычев опубликовал в сети видео, в котором в юмористическом ключе сообщил, что намерен взять Кологривого на перевоспитание. Кологривый также снялся в ролике и назвал Сычева своим любимым артистом.