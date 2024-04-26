Трейлер дня: Траволта попадает в засаду с Кристин Дэвис

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356834&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Герой Траволты, высококлассный грабитель Мейсон Годдард, изо всех переделок всегда выходил сухим из воды и с полными карманами денег. Но однажды удача ему изменила, и тщательно продуманное ограбление банка почему-то провалилось. Чтобы начать новую размеренную жизнь, Годдард решает инсценировать собственную гибель.

Но младший брат уговаривает его пойти на последнее дело и показывает невероятно простой замысел ограбления. Однако в идеальный план закрадывается чья-то оплошность, в результате чего Годдард попадает в ловушку. И (вот неожиданность!) переговорщиком со стороны спецслужб оказывается его бывшая возлюбленная.