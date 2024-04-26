Трейлер дня: Траволта попадает в засаду с Кристин Дэвис

Вышел дублированный трейлер экшен-триллера «Сорвать банк», где вместе с Джоном Траволтой снялась звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис.
Герой Траволты, высококлассный грабитель Мейсон Годдард, изо всех переделок всегда выходил сухим из воды и с полными карманами денег. Но однажды удача ему изменила, и тщательно продуманное ограбление банка почему-то провалилось. Чтобы начать новую размеренную жизнь, Годдард решает инсценировать собственную гибель.
Но младший брат уговаривает его пойти на последнее дело и показывает невероятно простой замысел ограбления. Однако в идеальный план закрадывается чья-то оплошность, в результате чего Годдард попадает в ловушку. И (вот неожиданность!) переговорщиком со стороны спецслужб оказывается его бывшая возлюбленная.
Мировая премьера фильма «Сорвать банк» состоится 26 апреля, а уже 27 апреля фильм будет доступен в онлайн-кинотеатрах.