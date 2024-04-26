Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру

Мира Сорвино | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Мира Сорвино возмутилась отмене приговора продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных преступлениях. Свою позицию звезда высказала в социальной сети X (бывший Twitter).

Пострадавшая от домогательств продюсера Сорвино назвала отвратительным правосудие США и заявила, что решение было вынесено не в пользу жертв.

«Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам», — написала она.

Суд решил не принимать во внимание показания свидетельниц, заявлявших о плохом характере продюсера, а не о приставаниях и насилии.

«С каких это пор суды не принимают во внимание совершение лицами дурных поступков ранее?» — спросила Сорвино.

Ранее суд в Нью-Йорке, США, отменил приговор продюсеру. Согласно последнему заявлению, приговор, вынесенный в 2020 году в отношении Вайнштейна, не учел связанные с показаниями ошибки и требует пересмотра.

До этого Мира Сорвино рассказала, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.