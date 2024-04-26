«Тело забыло про инвалидность»: звезда «Папиных дочек» вернулся к съемкам

Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»

Михаил Казаков, которого зрители знают по роли Ильи Полежайкина в ситкоме «Папины дочки», вернулся в продолжение проекта, получившее название «Папины дочки. Новые». Актер признался, что он давно не снимался в кино, но был рад снова поучаствовать в создании сериала.

«Сколько лет не снимался, но услышал волшебные слова режиссера “Мотор, начали!”, и понеслось. Я предупредил продюсеров о своих особенностях здоровья, но так вышло, что тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе. Все сработало автоматически. Вот такая целебная сила “Папиных дочек”», — признался Казаков.

Напомним, в 2020 году он упал с крыши многоэтажного дома и получил серьезные травмы ног. Казакову сделали несколько операций и установили аппарат Илизарова. Из-за этого он был вынужден отказаться от съемок в первом сезоне сериала «Папины дочки. Новые».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356619&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету, Илья Полежайкин возвращается в жизнь семьи Васнецовых, когда у Галины Сергеевны налаживается личная жизнь, и она хочет познакомить любимого Борю (Алексей Демидов) с родителями. В проект также вернулась Анастасия Сиваева, которая играет Дашу Васнецову.