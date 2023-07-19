Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил, почему не появится в продолжении

Михаил Казаков | Источник: PersonaStars

Михаил Казаков, который прославился благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал, почему зрители не увидят его героя в продолжении ситкома, проекте «Папины дочки. Новые». Оказывается, продюсеры связывались с ним, но не пригласили на съемки, так как у актера были проблемы со здоровьем.

«Со мной связывались через моего агента представители сериала. Но я сразу сказал, что буду с аппаратом Илизарова во время съемок. Они пропали на какое-то время, а потом мне аппарат сняли. Позже представители съемочной группы снова вышли со мной на связь. Поинтересовались, сняли аппарат или нет? Сказал, что сняли. Они спрашивают: ''Бегать и прыгать можешь?'' Я говорю: ''Ходить могу, а бегать и прыгать — нет''. На этом и все. Сказали, что перезвонят, подумают, но больше не звонили. Так что можно сказать, что мной интересовались, но так ничего и не решили», — цитирует слова 35-летнего Казакова портал Woman.

Он также добавил, что не расстроился из-за того, что ему не удастся вернуться к роли Ильи Полежайкина, потому что пока для него самого главное — самочувствие. Артисту трудно выполнять физические нагрузки и много работать.

Напомним, в 2020 году актер упал с крыши пятиэтажного здания и получил серьезные травмы. После операции, во время которой Михаилу Казакову установили 11 болтов и две пластины, он полгода передвигался в кресле-коляске.