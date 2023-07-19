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19 июля 2023, новость

Полежайкин из «Папиных дочек» объяснил, почему не появится в продолжении

Актер Михаил Казаков заявил, что продюсеры ситкома связывались с ним, но на съемки не пригласили
Михаил Казаков | Источник: PersonaStars

Михаил Казаков, который прославился благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», рассказал, почему зрители не увидят его героя в продолжении ситкома, проекте «Папины дочки. Новые». Оказывается, продюсеры связывались с ним, но не пригласили на съемки, так как у актера были проблемы со здоровьем.

«Со мной связывались через моего агента представители сериала. Но я сразу сказал, что буду с аппаратом Илизарова во время съемок. Они пропали на какое-то время, а потом мне аппарат сняли. Позже представители съемочной группы снова вышли со мной на связь. Поинтересовались, сняли аппарат или нет? Сказал, что сняли. Они спрашивают: ''Бегать и прыгать можешь?'' Я говорю: ''Ходить могу, а бегать и прыгать — нет''. На этом и все. Сказали, что перезвонят, подумают, но больше не звонили. Так что можно сказать, что мной интересовались, но так ничего и не решили», — цитирует слова 35-летнего Казакова портал Woman.

Он также добавил, что не расстроился из-за того, что ему не удастся вернуться к роли Ильи Полежайкина, потому что пока для него самого главное — самочувствие. Артисту трудно выполнять физические нагрузки и много работать.

Напомним, в 2020 году актер упал с крыши пятиэтажного здания и получил серьезные травмы. После операции, во время которой Михаилу Казакову установили 11 болтов и две пластины, он полгода передвигался в кресле-коляске.

Съемки продолжения популярного сериала стартовали в январе. К своим ролям вернулись Мирослава КарповичАндрей ЛеоновФилипп Бледный, Лиза Арзамасова. К касту также присоединились Виталия КорниенкоЕва Смирнова, Полина Айнутдинова и Полина Денисова. В феврале на съемочной площадке неожиданно появилась и Екатерина Старшовавернувшаяся к роли Пуговки.

В продолжении «Папиных дочек» будет показана жизнь сестер Васнецовых десять лет спустя. По сюжету, Даша сбегает от Веника перед годовщиной их свадьбы. Она оставляет прощальное письмо и обручальное кольцо, а их дочерей теперь воспитывать должен Веник. Героиня повторяет историю своей матери Людмилы Васнецовой, которая оставила пятерых дочерей мужу и неожиданно уехала в Канаду.

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