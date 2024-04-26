Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко

Кортни Кокс рассказала, что испытывает трудности в общении с 19-летней дочерью Коко. Актриса пожалела, что не была более строгим родителем. Теперь девушка считает, что мать ее не понимает.

«Я не хотела сильно вмешиваться в ее жизнь, даже несмотря на то, что знала, что что-то идет не так, потому что она очень разозлилась бы на меня. Люди говорят: “Почему ты позволяешь Коко так ярко краситься?”. Она всегда красилась, для нее это способ самовыражения. Она любит наряжаться», — рассказала актриса.