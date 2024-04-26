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26 апреля 2024, новость

Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко

Актриса подчеркнула, что родители должны позволять детям оставаться самими собой
Кортни Кокс с дочерью Коко
Кортни Кокс с дочерью Коко | Источник: Legion-Media.ru

Кортни Кокс рассказала, что испытывает трудности в общении с 19-летней дочерью Коко. Актриса пожалела, что не была более строгим родителем. Теперь девушка считает, что мать ее не понимает.

«Я не хотела сильно вмешиваться в ее жизнь, даже несмотря на то, что знала, что что-то идет не так, потому что она очень разозлилась бы на меня. Люди говорят: “Почему ты позволяешь Коко так ярко краситься?”. Она всегда красилась, для нее это способ самовыражения. Она любит наряжаться», — рассказала актриса.

Кортни Кокс добавила, что родители должны позволять детям оставаться самими собой. Кроме того, им следует соблюдать личные границы подростков. «Я сама не сильна в границах. Мне нужно стать лучше в этом», — заключила Кортни Кокс.

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