Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

Дочери американских актеров и бывших супругов Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в откровенных нарядах. Соответствующие публикации появились в их личных блогах в соцсетях.

Румер, Талула и Скаут Уиллис снялись у бассейна под открытым небом во время тропического отдыха. Родственницы примерили розовые купальники различных фасонов: слитный вариант, бикини, состоящее из топа с треугольными чашками и трусов с завязками на бедрах, а также комплект, включавший в себя бра и V-образные трусы.