Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 апреля 2024, новость

Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой

Румер Уиллис поделилась кадрами из семейного архива

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса засняли вместе с его внучкой Луэттой. Фотография была опубликована в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер, показала редкие кадры из семейного архива. Девушка выложила снимки по случаю дня рождения ее дочери Луэтты. На одном из фото был запечатлен звезда «Крепкого орешка» с девочкой. Брюс Уиллис предстал перед камерой в черном свитере. Он держал на руках внучку, которая была одета в белый кардиган.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур: дочери Румер, Таллула и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

Недавно звезду «Крепкого орешка» впервые за долгое время засняли на прогулке.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Деми Мур
Demi Moore
Брюс Уиллис
Bruce Willis
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Кристина Асмус
Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор прокомментировала свое лечение зависимости в рехабе в 13 лет
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер сообщил о риске ампутации ноги из-за сепсиса
Дева Кассель
19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах дочери в «Слово пацана»
Владимир Селиванов
Звезда «Реальных пацанов» рассказал о травме четырехлетней падчерицы
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса впервые за долгое время заметили на прогулке
Лив Фрейндлих (фото: соцсети)
В сети обсуждают внешность 22-летней дочери Джулианны Мур
Надежда Пескова и Дмитрий Калихов на съемках фильма «Исполняющий обязанности»
Татьяна Навка рассказала о перспективах кинокарьеры дочери-дебютантки
Екатерина Климова
Екатерина Климова показала, как проводит выходной с детьми
Мария Табакова (фото: соцсети)
Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия
Кристина Асмус
Кристину Асмус госпитализировали
Александр Домогаров
Домогаров одним словом ответил на сообщения о завершении карьеры
Екатерина Вилкова
Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»
Василий Ливанов
Василий Ливанов прокомментировал слухи о подозрении на онкологию
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд вместе с дочерью вышла на подиум
Дочь Миллы Йовович Дэшилл (фото: соцсети)
Милла Йовович показала милое фото средней дочери
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Светлана Светличная
Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Шарлиз Терон (фото: соцсети)
Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми
Андрей Свиридов
Актера из «Универа» и «СашиТани» экстренно госпитализировали
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Ева Мендес
Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры
Андрей Мерзликин
Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей
Андрей Мартынов в фильме «А зори здесь тихие»
Актера из «А зори здесь тихие» госпитализировали
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь
Оливия Манн
Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака
Сури Круз
В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова рассказала о назойливых поклонниках
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии актера
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой (фото: соцсети)
Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун показала редкий кадр со своим приемным сыном
Ирина Пегова с дочерью (фото: соцсети)
Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью
Елизавета Моряк
Жена Сарика Андреасяна попала в больницу
Александр Панкратов-Черный
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью (фото: соцсети)
Анна Снаткина показала редкое семейное фото
Ольга Зуева
Бывшая возлюбленная Козловского показала фото в купальнике
Данила Козловский с дочерью (фото: соцсети)
Данила Козловский показал трогательные фото с 4-летней дочкой
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская объяснила, почему дети не смотрят фильмы с ее участием
Марк Варшавер
Директора «Ленкома» экстренно госпитализировали в Москве
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг (фото: соцсети)
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным фото с актером
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Тревожный звонок» (2023)
Тревожный звонок
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Черная вдова. Укус смерти»
Черная вдова. Укус смерти
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Трансформеры Один»
Трансформеры один
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Поздний вечер с дьяволом»
Полночь с дьяволом
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Тизер
Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»
Чистильщик бассейнов
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь