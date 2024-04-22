Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса засняли вместе с его внучкой Луэттой. Фотография была опубликована в соцсети.
Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер, показала редкие кадры из семейного архива. Девушка выложила снимки по случаю дня рождения ее дочери Луэтты. На одном из фото был запечатлен звезда «Крепкого орешка» с девочкой. Брюс Уиллис предстал перед камерой в черном свитере. Он держал на руках внучку, которая была одета в белый кардиган.
У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур: дочери Румер, Таллула и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.
Недавно звезду «Крепкого орешка» впервые за долгое время засняли на прогулке.