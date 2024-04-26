Минкульт определил, каких фильмов не хватает россиянам

Александр Петров в фильме «Т-34»

В Минкульте РФ определили, каких фильмов не хватает россиянам. Об этом рассказал директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко на ежегодной Всероссийской конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», пишет ТАСС.

По его словам, 70% проектов в кинотеатрах, занимает российское кино, и среди них есть фильмы для семейного просмотра.

«И люди поверили, что можно прийти с детьми, прийти с семьей, посмотреть доброе, патриотическое кино. Проблема в том, что таких проектов немного. Сценаристы разучились писать добрые, простые истории», — посетовал он.

При этом, добавил Давиденко, уже второй год перед питчингами Минкультуры совместно с Союзом кинематографистов проводят лабораторию для сценаристов, чтобы помочь создавать интересное кино, которое также несет воспитательную функцию.

Министерство, уточнил он, ориентируется на приоритетные темы: семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

«Будут ли такие проекты? Мы очень надеемся. Мы заранее объявляем приоритетные темы, чтобы наши сценаристы понимали, что сегодня нужно государству и дальше время покажет», — заключил он, добавив, что если хорошая идея фильма появится сейчас, увидеть его можно будет только в 2026—2027 году.