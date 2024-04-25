Фильм на вечер: обаятельная мелодрама о гениальной студентке в поисках себя

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356436&hash=647bd254d4b96541&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маргарита обладает неординарными способностями к математике, она самая выдающаяся ученица математического курса в лучшем университете Франции. Но одна роковая ошибка, обнаруженная ею в собственном многолетнем исследовании, становится точкой невозврата — Маргарита решает, что не быть ей гениальным ученым.

Девушка бросает научную карьеру, но в новой жизни ее ждут другие сложности — необходимо подыскать не только новую работу, но и жилье. А еще неплохо бы обзавестись друзьями и, может быть, даже найти любовь. Но главное — заново познать саму себя.

«Теория простых чисел» из программы Каннского кинофестиваля — французская мелодрама, которая, вопреки любви героини к разным математическим формулам, не потребует от зрителя сложных вычислений. Это легкая и воодушевляющая история о молодой женщине, которая пытается выбраться из плена своих установок и ожиданий от самой себя, чтобы просто почувствовать радость жизни.