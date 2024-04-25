Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну

Харви Вайнштейн | Источник: Legion-Media.ru

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор по делу о насилии продюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году. Об этом сообщает Variety.

Суд большинством голосов постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку. По мнению суда, он позволил обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые утверждали, что кинопродюсер применил насилие по отношению к ним, однако их показания не были частью выдвинутых обвинений против него.

12 апреля сообщалось, что Вайнштейна переправили из одной тюрьмы в другую рейсом первого класса.