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25 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Тарасова возвращает Лапенко вкус к жизни

В романтической комедии «Тополиный пух» актеры сыграли влюбленную пару
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Появился тизер-трейлер романтической комедии «Тополиный пух» с Аглаей Тарасовой и Антоном Лапенко в главных ролях.

Героя Лапенко зовут Саша, и он — полный неудачник. Работая охранником в обменнике, он давно уже ни о чем не мечтает и почти ничего не хочет. У него нет ни семьи, ни друзей. Через вторые руки несчастный Саша нанимает киллера (Виталий Хаев), чтобы тот избавил его от никчемного существования.

Когда уже почти все кончено, Саша встречает очаровательную искательницу приключений (Тарасова), которая пробуждает в нем вкус к жизни. Влюбленный Саша уже не хочет умирать, однако киллер намерен выполнить заказ, несмотря ни на какие препятствия.

«Для меня в первую очередь эта история о том, что нужно не опускать руки. Наоборот, нужно верить в эту жизнь, верить в себя, верить в то, что все обязательно наладится, если ты будешь относиться с любовью и добром к себе и к окружающим», — поделилась Аглая Тарасова.

Режиссером картины стал Артем Лемперт. Также в фильме приняли участие Антон Васильев, Антон Филипенко и Гоша Куценко.

Премьера фильма «Тополиный пух» в кинотеатрах состоится 1 августа.

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