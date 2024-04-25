Селена Гомес показала фигуру в облегающем платье

Певица и актриса Селена Гомес посетила саммит «TIME 100», который прошел в Линкольн-центре 24 апреля. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
31-летняя Селена Гомес выбрала для мероприятия элегантный образ. Певица вышла в свет в черном облегающем платье Brandon Maxwell с кожаным корсетом, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд туфлями Black Suede Studio на каблуках с открытым мысом, бриллиантовым колье и серьгами. Визажисты сделали ей макияж в персиковых оттенках, а стилисты по волосам — легкую укладку.
В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целовал артистку в губы. Как оказалось, звезды были давно знакомы. Они вместе работали над песней I Can’t Get Enough в 2021 году.
На днях Селена Гомес впервые за долгое время вышла на публику с Бенни Бланко. Знаменитостей заметили на баскетбольном матче между командами «Нью-Йорк Никс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс». Певица и музыкальный продюсер не скрывали своих чувств. Они обнимались и смеялись.
Ранее Селену Гомес сравнили с Долорес Амбридж из «Гарри Поттера».