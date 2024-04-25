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25 апреля 2024, новость

Крыжовников удивился реакции россиян на «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников встревожился популярностью «Слова пацана» у молодежи
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Режиссер Жора Крыжовников признался, что не ожидал популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» среди молодежи. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам режиссера, проект задумывался для более зрелой аудитории, которая застала те времена. Крыжовников заявил, что шоураннеры отдельно записывали звон двигателя автобуса «ЛиАЗ», чтобы взрослые могли поностальгировать по ушедшим временам.

«Потому что “ЛиАЗ”, этот двигатель, назывался “звон бутылок”. Поехали, записали этот “ЛиАЗ”. И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты», — пошутил Крыжовников.

Режиссер также был крайне удивлен, когда наткнулся на ролик в соцсетях, где людей стригли под хит группы «Аигел» из «Слова пацана». Крыжовников встревожился популярностью сериала среди молодежи, так как не был уверен, как подростки отреагируют и воспримут жестокие кадры в шоу.

«Я наткнулся на ролик, как парикмахерши под “Аигел” стригут людей… Они красили волосы, мыли, стригли, сушили. И было написано: “ОПГ парикмахерская”. Что это такое? Я вообще не понял. …Мы не вызывали джина большой аудитории», — резюмировал Крыжовников.

Ранее режиссер Егор Кончаловский объяснил отказ снимать «Слово пацана».

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