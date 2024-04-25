Оуэн Уилсон отказался от роли защитника О. Джея Симпсона

Оуэн Уилсон | Источник: Legion-Media.ru

Актер Оуэн Уилсон отказался играть адвоката О. Джея Симпсона в грядущем фильме из-за личных убеждений. Об этом написал в соцсети Х канал Culture Crave.

Как сообщается, в разработке находится новый фильм про суд над О. Джеем Симпсоном, которого подозревали в серьезном преступлении — убийстве бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника, молодого официанта Рональда Голдмана.

Уилсону предложили роль адвоката Дугласа МакКана и гонорар — $12 миллионов. Однако актер отказался играть мужчину, который заявлял о невиновности О. Джея Симпсона, из-за личных убеждений.

Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известен после резонансного дела о расправе над его женой Николь и ее любовником Рональдом Голдманом. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным. Спустя годы Симпсона все же посадили — за вооруженное ограбление.

Николь Браун Симпсон и О. Джей Симпсон были женаты семь лет, в браке родились двое детей.