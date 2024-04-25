Эмбер Херд в одиночестве отметила свое 38-летие

Эмбер Херд отметила свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. По случаю праздника актриса опубликовала снимок в своих социальных сетях.

<div id="vk_post_-48064554_46116"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46116", -48064554, 46116, '4opBKiiFCZHPBWQ5vAKIIgGIptM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

После развода с Джонни Деппом она стала вести уединенный образ жизни. Эмбер показала, что провела день рождения в одиночестве и с игристым в руках. «Немного шампанского в день рождения», — подписала снимок Херд.

Накануне друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после скандального развода с Джонни Деппом. По их словам, актриса оправилась после громкого судебного процесса.