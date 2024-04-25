Эмбер Херд в одиночестве отметила свое 38-летие

Эмбер Херд отметила свой день рождения. Ей исполнилось 38 лет. По случаю праздника актриса опубликовала снимок в своих социальных сетях.
После развода с Джонни Деппом она стала вести уединенный образ жизни. Эмбер показала, что провела день рождения в одиночестве и с игристым в руках. «Немного шампанского в день рождения», — подписала снимок Херд.
Накануне друзья Эмбер Херд рассказали о ее состоянии после скандального развода с Джонни Деппом. По их словам, актриса оправилась после громкого судебного процесса.
Ранее стало известно, что в «Аквамене 2» свели главную роль Эмбер Херд к второстепенной. Актриса произнесла в сиквеле «Аквамена» всего 11 коротких реплик.