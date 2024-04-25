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25 апреля 2024, новость

В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел

Выход фильма со звездой сериала «Постучись в мою дверь» откладывался в течение трех лет
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел | Источник: Legion-Media.ru

В Иране состоялась премьера исторического фильма «Опьяненные любовью», в котором звезда турецких сериалов «Постучись в мою дверь» и «Совершенно другой» Ханде Эрчел сыграла Кимью Хатун. Об этом сообщает TheGirl.

Отмечается, что картина прошла непростой путь. В Иране вызвал возмущение тот факт, что на роль главной героини была выбрана турецкая актриса. В результате выход фильма откладывался в течение трех лет. Несмотря на протесты, Эрчел все-таки сыграла Кимью Хатун.

Помимо нее, в картине были задействованы и другие известные турецкие актеры: Бенсу Сорал, Ибрагим Челиккол, Боран Кузум и другие.

Премьера картины должна была состояться сразу после финала сериала «Постучись в мою дверь», но из-за скандала выход фильма был отложен до 24 апреля 2024 года, когда в Иране все же состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью».

Когда поклонники Эрчел из России и других стран смогут увидеть ее новую работу, пока неизвестно.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел восхитила поклонников откровенными фото.

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