В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел

Ханде Эрчел | Источник: Legion-Media.ru

Отмечается, что картина прошла непростой путь. В Иране вызвал возмущение тот факт, что на роль главной героини была выбрана турецкая актриса. В результате выход фильма откладывался в течение трех лет. Несмотря на протесты, Эрчел все-таки сыграла Кимью Хатун.

Помимо нее, в картине были задействованы и другие известные турецкие актеры: Бенсу Сорал, Ибрагим Челиккол, Боран Кузум и другие.

Премьера картины должна была состояться сразу после финала сериала «Постучись в мою дверь», но из-за скандала выход фильма был отложен до 24 апреля 2024 года, когда в Иране все же состоялась премьера фильма «Опьяненные любовью».

Когда поклонники Эрчел из России и других стран смогут увидеть ее новую работу, пока неизвестно.