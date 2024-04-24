София Каштанова показала редкие фото с детьми

София Каштанова опубликовала в личном блоге фотографии с детьми — сыном Джорджем и дочерью Даниэль. Кадры были сделаны в Мексике, где актриса жила с восьми лет. Она отметила, что эта страна — прекрасное место для ребенка.

<div id="vk_post_-122141110_29950"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29950", -122141110, 29950, 'ZuJZ0vHTHc2eCff8lcORDDiehzY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Здесь дети развиваются быстрее. Мы занимаемся спортом, находим новые хобби, изучаем язык, познаем новые грани своих возможностей, потому что у детей есть жажда знаний и умений. Смена обстановки, разные культуры, разные языки как бы подталкивают ребенка быстрее войти в ритм, чтобы снова почувствовать себя комфортно», — отметила звезда сериала «Психологини».

Кроме того, это место, по словам актрисы, влияет и на здоровье — как физическое, так и ментальное. Ведь в Мексике хорошая природа, свежий воздух, а также полезные фрукты и овощи.

«А главное, я вижу, что дети счастливы! Самое ценное — видеть улыбки детей и знать, что они растут в здоровой, полной любви, среде», — заключила Каштанова.

Напомним, в 2019 году София Каштанова впервые стала мамой — у нее родился сын Джордж. Актриса скрывала беременность и не называла имя отца ребенка.