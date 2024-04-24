Дочь Алена Делона показала, как он выглядит сейчас

Анушка Делон поделилась редким фото со своим отцом, актером Аленом Делоном . Девушка показала, как изменился 88-летний актер после перенесенного инсульта. Она призналась, что кадр был сделан за завтраком, который заставляет ее «чувствовать бесконечную благодарность».

«Я показала ему фотографию. Он подумал, что она красивая. Настолько красивая, что я спросила: могу ли я поделиться ею с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Так что с его разрешения — вот она. И на ваши заботы он отвечает: “Не переживай”», — заключила наследница артиста.