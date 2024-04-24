Дочь Алена Делона показала, как он выглядит сейчас

Анушка Делон поделилась редким фото со своим отцом, актером Аленом Делоном. Девушка показала, как изменился 88-летний актер после перенесенного инсульта. Она призналась, что кадр был сделан за завтраком, который заставляет ее «чувствовать бесконечную благодарность».
«Я думаю, что он красивый. С его вечным синим, стальным, ярким, боевым взглядом, придающим мне невообразимую силу. Мой собственный бессмертный», — отметила Делон.
Она добавила, что сделала фото для себя, но с разрешения отца решила показать снимок его поклонникам.
«Я показала ему фотографию. Он подумал, что она красивая. Настолько красивая, что я спросила: могу ли я поделиться ею с вами, его аудиторией, которая заботится о нем. Так что с его разрешения — вот она. И на ваши заботы он отвечает: “Не переживай”», — заключила наследница артиста.
Напомним, Ален Делон — известный французский актер, знакомый зрителям по таким проектам, как «Рокко и его братья», «Черный тюльпан», «На ярком солнце», «Наша история» и многим другим. Он завершил карьеру семь лет назад и из-за плохого самочувствия заявлял о желании уйти из жизни посредством эвтаназии.