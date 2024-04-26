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26 апреля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

Интересное с ММКФ: изумительно красивая притча на осетинском языке

В «Русских премьерах» показали созерцательную драму об осетинском селе в военные годы, потрясающую своей красотой, но так и не сумевшую вырваться за рамки бытовых зарисовок

О чем фильм «Семь черных бумаг»

1942 год, в горном осетинском селе остались только старики, женщины и дети. От мужа главной героини давно нет вестей, и ее начинает домогаться партийный функционер, бывший одноклассник. Мужчину презирает все село, а он угрожает конфискацией коня — семейной гордости и кормильца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Двое сыновей берут отцовский наган и отправляются на охоту, мать ругает их, но в душе гордится тем, что они растут настоящими мужчинами, как их отец. Наслушавшись от старого деда легенд о нартах, парни решают взять судьбу села в свои руки. И прячут похоронки от односельчан, пытаясь хоть так прогнать стоящее на пороге горе.

Зачем смотреть

«Семь черных бумаг» — изумительно красиво снятое кино, с великолепной операторской работой Рысбека Бокеева. Но, что особенно ценно, эта красота не превалирует над сюжетом, а помогает раскрыть характеры героев. Во время дедушкиных рассказов старинных притч на стены органично врывается мультипликация, вроде бы простая, одними силуэтами, но вовлекающая и эмоциональная.

Лента вдохновлена рассказом южноосетинского писателя Михаила Булкаты, а также личной историей семьи режиссера-дебютанта Анатолия Колиева. Фильм снят на осетинском языке, но прекрасно дублирован на русском. Возникает полное ощущение, что понимаешь героев.

Почему можно не смотреть

Жаль, что столь прекрасно снятое кино остается в рамках философской притчи и зарисовок быта горцев. Настоящего конфликта и развития истории так и не происходит, хотя все возможности для этого есть. Остается созерцательное кино, кадрам из которого место в музее, но не в сердце.

Кадр из фильма «Семь черных бумаг»
Кадр из фильма «Семь черных бумаг»
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