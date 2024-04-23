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23 апреля 2024, новость

Звезда турецких сериалов похвасталась фигурой

Ханде Эрчел показала снимки, на которых она запечатлена в нижнем белье

Ханде Эрчел в личном блоге поделилась новыми фотографиями. На снимках 30-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. Она надела брюки с низкой посадкой и бюстгальтер, поверх которого накинула рубашку.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Просто Ханде, что еще», — лаконично подписала снимки звезда турецкого кинохита «Постучись в мою дверь».

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и назвали ее королевой.

Напомним, Ханде Эрчел — известная турецкая актриса, знакомая зрителям по таким проектам как «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Азизе». Мировую известность она получила благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», в котором сыграла цветочницу Эду, влюбившуюся в архитектора Серкана Болата (Керем Бюрсин).

Кстати, на съемках актеры сблизились и начали встречаться. Однако в конце 2022 года все-таки расстались. Спустя несколько месяцев стало известно, что Эрчел состоит в отношениях с турецким бизнесменом Ханаком Сабанджи.

СМИ сообщали, что семья молодого человека против его романа с актрисой. Родителям не нравился публичный образ жизни звезды. Однако позже инсайдеры рассказали, что родные Сабанджи приняли Эрчел.

Недавно Ханде Эрчел путешествовала по Японии и делилась с поклонниками снимками, сделанными во время поездки. На одном из кадров актриса также продемонстрировала идеальный пресс.

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