Звезда турецких сериалов похвасталась фигурой

Ханде Эрчел в личном блоге поделилась новыми фотографиями. На снимках 30-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. Она надела брюки с низкой посадкой и бюстгальтер, поверх которого накинула рубашку.

<div id="vk_post_-122141110_29923"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29923", -122141110, 29923, 'jKrq79z5aR84BFE1OM3W9QHH'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Просто Ханде, что еще», — лаконично подписала снимки звезда турецкого кинохита «Постучись в мою дверь».

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и назвали ее королевой.

Напомним, Ханде Эрчел — известная турецкая актриса, знакомая зрителям по таким проектам как «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Азизе». Мировую известность она получила благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», в котором сыграла цветочницу Эду, влюбившуюся в архитектора Серкана Болата (Керем Бюрсин).

Кстати, на съемках актеры сблизились и начали встречаться. Однако в конце 2022 года все-таки расстались. Спустя несколько месяцев стало известно, что Эрчел состоит в отношениях с турецким бизнесменом Ханаком Сабанджи.

СМИ сообщали, что семья молодого человека против его романа с актрисой. Родителям не нравился публичный образ жизни звезды. Однако позже инсайдеры рассказали, что родные Сабанджи приняли Эрчел.