Звезда турецких сериалов похвасталась фигурой

Ханде Эрчел в личном блоге поделилась новыми фотографиями. На снимках 30-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и тонкой талией. Она надела брюки с низкой посадкой и бюстгальтер, поверх которого накинула рубашку.
«Просто Ханде, что еще», — лаконично подписала снимки звезда турецкого кинохита «Постучись в мою дверь».
Поклонники восхитились внешним видом актрисы и назвали ее королевой.
Напомним, Ханде Эрчел — известная турецкая актриса, знакомая зрителям по таким проектам как «Дочери Гюнеш», «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Азизе». Мировую известность она получила благодаря сериалу «Постучись в мою дверь», в котором сыграла цветочницу Эду, влюбившуюся в архитектора Серкана Болата (Керем Бюрсин).
Кстати, на съемках актеры сблизились и начали встречаться. Однако в конце 2022 года все-таки расстались. Спустя несколько месяцев стало известно, что Эрчел состоит в отношениях с турецким бизнесменом Ханаком Сабанджи.
СМИ сообщали, что семья молодого человека против его романа с актрисой. Родителям не нравился публичный образ жизни звезды. Однако позже инсайдеры рассказали, что родные Сабанджи приняли Эрчел.
Недавно Ханде Эрчел путешествовала по Японии и делилась с поклонниками снимками, сделанными во время поездки. На одном из кадров актриса также продемонстрировала идеальный пресс.