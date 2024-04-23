Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь

Пегова и Орлов были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.