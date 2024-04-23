Трейлер дня: Анна Михалкова играет следователя в мрачном триллере

События сериала разворачиваются в курортном городе, где произошло ужасное преступление. Тринадцатилетняя девочка расстреливает спящую семью и пытается уйти из жизни. За расследование берется Эльвира Бараева (Михалкова).

Громкое дело оказывается связано с петербургской судьей Светланой Незнамовой (Карина Разумовская). Во время поисков приемной дочери (Елизавета Ищенко) она наткнулась на след преступной группировки, похищающей подростков и торгующей ими.