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23 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Анна Михалкова играет следователя в мрачном триллере

Актрисе досталась главная роль в сериале «Трасса» от режиссера «Хрустального»
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился первый тизер десятисерийного психологического триллера «Трасса», где Анна Михалкова исполнила роль следовательницы, занимающейся громким делом.

События сериала разворачиваются в курортном городе, где произошло ужасное преступление. Тринадцатилетняя девочка расстреливает спящую семью и пытается уйти из жизни. За расследование берется Эльвира Бараева (Михалкова).

Громкое дело оказывается связано с петербургской судьей Светланой Незнамовой (Карина Разумовская). Во время поисков приемной дочери (Елизавета Ищенко) она наткнулась на след преступной группировки, похищающей подростков и торгующей ими.

Режиссером картины стал Душан Глигоров, известный по сериалу «Хрустальный».

Сериал «Трасса» выйдет осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko.

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