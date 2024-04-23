Трейлер дня: Анна Михалкова играет следователя в мрачном триллере

Появился первый тизер десятисерийного психологического триллера «Трасса», где Анна Михалкова исполнила роль следовательницы, занимающейся громким делом.
События сериала разворачиваются в курортном городе, где произошло ужасное преступление. Тринадцатилетняя девочка расстреливает спящую семью и пытается уйти из жизни. За расследование берется Эльвира Бараева (Михалкова).
Громкое дело оказывается связано с петербургской судьей Светланой Незнамовой (Карина Разумовская). Во время поисков приемной дочери (Елизавета Ищенко) она наткнулась на след преступной группировки, похищающей подростков и торгующей ими.
Режиссером картины стал Душан Глигоров, известный по сериалу «Хрустальный».
Сериал «Трасса» выйдет осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko.