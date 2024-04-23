Том Холланд рассказал, чего ожидать от «Человека-паука 4»

Том Холланд в роли Человека-паука

Том Холланд подтвердил, что снимется еще в одном фильме о Человеке-пауке. Это будет четвертая супергеройская лента с участием британского актера. Об этом сообщает NME.

Артист принял участие в Международном кинофестивале «Сэндс», где поделился своими впечатлениями от съемок в культовой франшизе. Актер признался, что «обязан Человеку-пауку своей жизнью, карьерой» и хочет приступить к съемкам нового фильма.

«Я всегда буду хотеть сниматься в фильмах о Человеке-пауке. Над созданием сюжета, каким бы он ни был, работают лучшие в своем деле», — сообщил Холланд.

Актер также поделился, что в этот раз он не просто исполнит главную роль, но еще и примет участие в создании сценария.

«Я впервые буду участвовать в такой начальной стадии творческого процесса, в ходе которого я смогу наблюдать и учиться новому. Это по-настоящему интересный этап для меня», — сказал Холланд.

В июне 2023 года Холланд заявил, что берет паузу в актерской карьере на год. Это произошло вскоре после выхода психологического триллера Apple TV+ «Переполненная комната», где он сыграл персонажа со множественным расстройством личности.

«Вдобавок к этому я был продюсером, который сталкивался с ежедневными проблемами, возникающими на любой съемочной площадке. Это добавило дополнительный уровень давления. Сейчас я взял отпуск на год. Это результат того, насколько сложным было для меня это шоу», — заявлял актер в интервью Extra.

Впрочем, уже спустя некоторое время Холланд вернулся к работе. В феврале 2024 года стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в новой театральной постановке пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Спектакль будут показывать в течение 12 недель в лондонском Театре Вест-Энда. Премьера состоится в мае этого года.