Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
23 апреля 2024, новость

Том Холланд рассказал, чего ожидать от «Человека-паука 4»

Актер выступит сценаристом предстоящей ленты
Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд в роли Человека-паука

Том Холланд подтвердил, что снимется еще в одном фильме о Человеке-пауке. Это будет четвертая супергеройская лента с участием британского актера. Об этом сообщает NME.

Артист принял участие в Международном кинофестивале «Сэндс», где поделился своими впечатлениями от съемок в культовой франшизе. Актер признался, что «обязан Человеку-пауку своей жизнью, карьерой» и хочет приступить к съемкам нового фильма.

«Я всегда буду хотеть сниматься в фильмах о Человеке-пауке. Над созданием сюжета, каким бы он ни был, работают лучшие в своем деле», — сообщил Холланд.

Актер также поделился, что в этот раз он не просто исполнит главную роль, но еще и примет участие в создании сценария.

«Я впервые буду участвовать в такой начальной стадии творческого процесса, в ходе которого я смогу наблюдать и учиться новому. Это по-настоящему интересный этап для меня», — сказал Холланд.

Ранее актер сыграл главную роль в трех фильмах о Человеке-пауке: «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Человек-паук: Вдали от дома» (2019) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021). Также он перевоплотился в супергероя в лентах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

В июне 2023 года Холланд заявил, что берет паузу в актерской карьере на год. Это произошло вскоре после выхода психологического триллера Apple TV+ «Переполненная комната», где он сыграл персонажа со множественным расстройством личности.

«Вдобавок к этому я был продюсером, который сталкивался с ежедневными проблемами, возникающими на любой съемочной площадке. Это добавило дополнительный уровень давления. Сейчас я взял отпуск на год. Это результат того, насколько сложным было для меня это шоу», — заявлял актер в интервью Extra.

Впрочем, уже спустя некоторое время Холланд вернулся к работе. В феврале 2024 года стало известно, что он сыграет одну из главных ролей в новой театральной постановке пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Спектакль будут показывать в течение 12 недель в лондонском Театре Вест-Энда. Премьера состоится в мае этого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мстители: Финал
Мстители: Война бесконечности
Том Холландер
Актер Холландер вспомнил, как ему случайно перевели зарплату Холланда
Человек-паук: Вдали от дома
Том Холланд
Том Холланд
Tom Holland
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Возвращение домой
Первый мститель: Противостояние
Том Холланд в роли Человека-паука
Холланд рассказал о чате «людей-пауков» с Магуайром и Гарфилдом
Том Холланд
Том Холланд объявил о перерыве в актерской карьере
Том Холланд в роли Человека-паука
Том Холланд вернется к роли Человека-паука в новом проекте Marvel
Том Холланд и Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор показала детские снимки Тома Холланда
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд намекнул на возвращение к роли Человека-паука
Том Холланд
Том Холланд попрощался с ролью Человека-паука
oktrailer 3330253720269
Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Том Холланд
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Трасса»
Трасса
Тизер
Кадр из сериала «Фарма»
Фарма
Тизер
Кадр из фильма «Я не киллер»
Я не киллер
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Непослушники»
Непослушники
Трейлер
Кадр из сериала «Ректор»
Ректор
Трейлер
Кадр из фильма «Наблюдатели»
Наблюдатели
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь