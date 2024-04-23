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23 апреля 2024, новость

Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца

Фото актрисы украсило обложку журнала Elle Spain

Моника Беллуччи в личном блоге поделилась новыми кадрами, снятыми для майского номера журнала Elle Spain. Обложку издания украшает портрет 59-летней итальянской актрисы.

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На одном из фото она появилась в приталенном платье с глубоким декольте, а на другом — в платье-рыбке с открытой спиной.

«История обложки Elle Spain», — подписала снимки звезда.

Она также поблагодарила команду, работавшую над созданием номера. Известно, что для фотосессии актриса примерила наряды от модных домов Dolce & Gabbana и Nina Ricci. А украшения предоставил ювелирный бренд Cartier, амбассадором которого актриса является уже много лет.

Поклонники восхитились новой фотосессией Беллуччи и назвали ее одной из самых красивых женщин в мире.

Напомним, Моника Беллуччи — известная итальянская и голливудская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Малена», «Необратимость», «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”», «Доберман», «Братья Гримм» и другим.

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