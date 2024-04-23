Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца

Моника Беллуччи в личном блоге поделилась новыми кадрами, снятыми для майского номера журнала Elle Spain. Обложку издания украшает портрет 59-летней итальянской актрисы.

<div id="vk_post_-48064554_45946"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_45946", -48064554, 45946, 'LnrKj0il6k03YHYwfLwYH3evbqE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из фото она появилась в приталенном платье с глубоким декольте, а на другом — в платье-рыбке с открытой спиной.

«История обложки Elle Spain», — подписала снимки звезда.

Она также поблагодарила команду, работавшую над созданием номера. Известно, что для фотосессии актриса примерила наряды от модных домов Dolce & Gabbana и Nina Ricci. А украшения предоставил ювелирный бренд Cartier, амбассадором которого актриса является уже много лет.

Поклонники восхитились новой фотосессией Беллуччи и назвали ее одной из самых красивых женщин в мире.