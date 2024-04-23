Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца

Моника Беллуччи в личном блоге поделилась новыми кадрами, снятыми для майского номера журнала Elle Spain. Обложку издания украшает портрет 59-летней итальянской актрисы.
На одном из фото она появилась в приталенном платье с глубоким декольте, а на другом — в платье-рыбке с открытой спиной.
«История обложки Elle Spain», — подписала снимки звезда.
Она также поблагодарила команду, работавшую над созданием номера. Известно, что для фотосессии актриса примерила наряды от модных домов Dolce & Gabbana и Nina Ricci. А украшения предоставил ювелирный бренд Cartier, амбассадором которого актриса является уже много лет.
Поклонники восхитились новой фотосессией Беллуччи и назвали ее одной из самых красивых женщин в мире.
Напомним, Моника Беллуччи — известная итальянская и голливудская актриса. Зрители знают ее по таким проектам, как «Малена», «Необратимость», «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”», «Доберман», «Братья Гримм» и другим.