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23 апреля 2024, новость

Ольга Кабо объяснила, чем российское кино лучше западного

Актриса заявила, что наше кино может выиграть зрительский интерес у зарубежного, если не будет ему подражать
Ольга Кабо
Ольга Кабо

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Ольга Кабо в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала, чем российский кинематограф отличается от западного.

По ее словам, отечественные фильмы выгодно выделяются своей душой. Российское кино может выиграть зрительский интерес у зарубежных картин, если не будет пытаться им подражать, уверена Кабо.

«Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино — лучшее», — заявила она.

Ольга Кабо известна своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Сирано де Бержерак», «Умирать не страшно», «Приморский бульвар», «Королева Марго», «Заполярный вальс» и других.

Ранее Ольга Кабо показала сексуальные фото в честь 56-летия.

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