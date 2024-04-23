Ольга Кабо объяснила, чем российское кино лучше западного

Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Ольга Кабо в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала, чем российский кинематограф отличается от западного.
По ее словам, отечественные фильмы выгодно выделяются своей душой. Российское кино может выиграть зрительский интерес у зарубежных картин, если не будет пытаться им подражать, уверена Кабо.
«Душа есть. Если она не потеряна, если мы не пытаемся кому-то подражать и кого-то ошеломлять спецэффектами, тогда наше кино — лучшее», — заявила она.
Ольга Кабо известна своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Сирано де Бержерак», «Умирать не страшно», «Приморский бульвар», «Королева Марго», «Заполярный вальс» и других.
Ранее Ольга Кабо показала сексуальные фото в честь 56-летия.