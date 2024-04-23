21-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила культовый образ своей матери

Дочь голливудской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс, Кэрис Дуглас, повторила культовый образ своей матери. Девушка опубликовала фотографии в соцсети.

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Кэрис выбрала для празднования своего 21-летия особенный наряд. Она надела шелковое платье-комбинацию розового цвета, которое было украшено белым кружевом и цветами, дополнив его маленькими серьгами и кольцами. В этом же образе ее мать Кэтрин Зета-Джонс появилась на церемонии вручения наград MTV Movie Awards в 1999 году.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за продюсера Майкла Дугласа в 2000 году. У влюбленных есть двое общих детей: 23-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. Сын знаменитостей окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.