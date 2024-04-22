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22 апреля 2024, новость

18-летняя дочь Олега Табакова восхитила публику

Наследница знаменитой династии поделилась новыми снимками в соцсетях

Мария Табакова, дочь Олега Табакова и Марины Зудиной, не так часто ведет соцсети, но каждые новые фото вызывают восторг у ее поклонников. Так, недавно 18-летняя наследница звездной фамилии опубликовала кадры из кафе.

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Комментаторы восхитились снимками наследницы актерской династии. «Милая и скромная девушка!», «Девушка, вы что творите? Я просто поражен вашей красотой!», «Как приятно видеть настоящую красоту!» — отметили подписчики.

Мама Марии, актриса Марина Зудина, также оставила восторженные комментарии к посту дочери. К слову, недавно она рассказала, что у наследницы появился молодой человек, в котором девушка нашла черты отца.

Напомним, Мария Табакова родилась в начале апреля 2006 года в браке Олега Табакова и Марины Зудиной. У супругов также есть старший сын Павел Табаков, который пошел по стопам родителей и строит актерскую карьеру.

Олег Павлович ушел из жизни в марте 2018 года. Ему было 82 года.

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