18-летняя дочь Олега Табакова восхитила публику

Мария Табакова, дочь Олега Табакова и Марины Зудиной, не так часто ведет соцсети, но каждые новые фото вызывают восторг у ее поклонников. Так, недавно 18-летняя наследница звездной фамилии опубликовала кадры из кафе.

<div id="vk_post_-122141110_29918"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29918", -122141110, 29918, '6xmXknY9kgZ4WvbY4I1nwRpUroE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментаторы восхитились снимками наследницы актерской династии. «Милая и скромная девушка!», «Девушка, вы что творите? Я просто поражен вашей красотой!», «Как приятно видеть настоящую красоту!» — отметили подписчики.

Мама Марии, актриса Марина Зудина, также оставила восторженные комментарии к посту дочери. К слову, недавно она рассказала, что у наследницы появился молодой человек, в котором девушка нашла черты отца.

Напомним, Мария Табакова родилась в начале апреля 2006 года в браке Олега Табакова и Марины Зудиной. У супругов также есть старший сын Павел Табаков, который пошел по стопам родителей и строит актерскую карьеру.