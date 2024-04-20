Сериал на выходные: интеллигентная комедия про любовь к Петербургу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356435&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Культурный парень Илья (его играет Федор Федотов из «Серебряных коньков») знает Санкт-Петербург как свои пять пальцев. Он работает гидом-переводчиком, водит экскурсии по любимому городу и ведет приятную и довольно беспечную жизнь холостяка.

Но все меняется, когда умирает его мать, и ему приходится взять на себя ответственность за двух несовершеннолетних сводных сестер. Илья, ставший одновременно отцом и матерью очаровательной вредине и проблемному подростку, разрывается между семейными заботами и работой. Но в его жизни все равно находится место для любви.

Этот легкий и красочный сериал-открытка показывает самые эффектные локации Северной столицы, от Дворцовой площади до Летнего сада, и чуть менее очевидные вроде фотогеничного мозаичного дворика. «Все ОК» по сути является увлекательной, ни на что не похожей экскурсией по Санкт-Петербургу, вырабатывающей острое желание немедленно туда отправиться.