Любовь Толкалина станцевала в купальнике у бассейна

Любовь Толкалина в личном блоге опубликовала новое видео. В ролике 46-летняя актриса запечатлена на отдыхе в Баку.
Актриста расположилась у бассейна в слитном синем купальнике. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.
Толкалина устроила чувственные танцы под лирическую французскую композицию. «Баку называют городом ветров. Вот и меня подхватило, закружило», — подписала ролик звезда.
В личном блоге она показала поклонникам достопримечательности столицы Азербайджана и призналась в любви городу.
Ранее Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной, выложив снимок в соцсети.