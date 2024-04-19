Любовь Толкалина станцевала в купальнике у бассейна

Любовь Толкалина, фото: соцсети

Любовь Толкалина в личном блоге опубликовала новое видео. В ролике 46-летняя актриса запечатлена на отдыхе в Баку.

Актриста расположилась у бассейна в слитном синем купальнике. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

Толкалина устроила чувственные танцы под лирическую французскую композицию. «Баку называют городом ветров. Вот и меня подхватило, закружило», — подписала ролик звезда.

В личном блоге она показала поклонникам достопримечательности столицы Азербайджана и призналась в любви городу.