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19 апреля 2024, новость

Любовь Толкалина станцевала в купальнике у бассейна

Актриса отдыхает в Баку
Любовь Толкалина, фото: соцсети
Любовь Толкалина, фото: соцсети

Любовь Толкалина в личном блоге опубликовала новое видео. В ролике 46-летняя актриса запечатлена на отдыхе в Баку.

Актриста расположилась у бассейна в слитном синем купальнике. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. 

Толкалина устроила чувственные танцы под лирическую французскую композицию. «Баку называют городом ветров. Вот и меня подхватило, закружило», — подписала ролик звезда.

В личном блоге она показала поклонникам достопримечательности столицы Азербайджана и призналась в любви городу.

Ранее Любовь Толкалина снялась полностью обнаженной, выложив снимок в соцсети.

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